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加強規範執法 麻州「警政改革法」送交州長簽署

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州議會通過警政改革法案，送交州長簽署；新法案中對警察執法有許多限制，引起員警不滿，但獲民權組織支持。(記者唐嘉麗／攝影)
麻州議會通過警政改革法案，送交州長簽署；新法案中對警察執法有許多限制，引起員警不滿，但獲民權組織支持。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州議會本周通過長達129頁、有123部分的「治安員警標準和培訓體系」法案，送交州長貝克簽署；麻州警政改革是長久爭論不未的議題，州議會經過半年討論通過的新法案受到民權組織支持，但警察工會強力反對，目前尚不清楚麻長貝克是否簽署、要求修改，或否決該法案。

該法案在警政事務上提出員警認證銷證、使用武力規範、執法豁免權、校園警務、面部辨識、不敲門搜索令(No-knock warrants)等方面有多項重要改革。

法案要求建立警察執照制，成立獨立的九人委員會，負責警察執照認證、監督、投訴調查和吊銷執照等事務；委員會權責系統將覆蓋市政、州級和大學警務人員，其中警務人員必須每三年更新執照，並達到委員會設定的最低標準。委員會成員將由州長和檢察長選抜任命，其中三人為執法人員，其餘為社會工作、退休高等法院法官等平民，麻州律師協會民權暨社會正義部門也將提名律師參與。

新法案在警察使用武力上有一系列限制，除非特殊情況，警察不得鎖喉、向逃離的汽車開槍；若非降溫(de-escalation )策略失敗和不可行，警察不得使用武力；如果一名警員使用不必要的武力，其他警察應介入干預。法案還限制警方在降溫措施不可行時，才能使用催淚瓦斯、橡皮子彈或警犬。

新法案修改麻州現有的保護警員免受某些民事訴訟的豁免法，規定豁免法律不保護導致吊銷執照的警察行為和犯事員警。

該法案修改麻州法律，除非校長要求，地方警察局長不須派任學校資源警員；除非發生犯罪事件，法案禁止學校人員、學校資源警員和執法人員共享有關學生的移民、公民、種族、居住社區、是否係幫派成員等信息。

該法案規定，除了汽車監理所，任何公家機關不得使用面部識別技術；若有緊急情況，警方可書面申請相關的搜索令。麻州檢察長希莉對此表示反對，認為使用生物特徵識別技術對警檢辦案十分重要。

警政改革改案還限制警察需證明「沒有理由相信」有未成年人或老人在家時，才能使用「不敲門搜索令」強行入屋逮人。

警察 麻州 汽車

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