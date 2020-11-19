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致敬桃莉芭頓 東北大學教授獻唱「疫苗之歌」

記者劉晨懿之/ 波士頓報導

美國鄉村歌后桃莉芭頓(Dolly Pardon)參與資助莫德納(Moderna)藥廠研發的新冠肺炎疫苗，消息曝光後，不少網友用各種方式向其致敬，其中包括東北大學英語系副教授柯德爾(Ryan Cordell)。他翻唱了一首芭頓的熱門歌曲「Jolene」，歌詞改為尋找新冠疫苗主題。他將自彈自唱視頻發布到社交媒體，現已有近70萬觀看量。

影片來源：取自柯德爾推特

總部位於麻州劍橋市的莫德納藥廠本周分享疫苗有效性高好消息後，不少芭頓粉絲發現這篇「新英格蘭醫學雜誌」文章中註明「桃莉芭頓新冠肺炎研究基金」是支持疫苗的機構之一，粉絲開始創意改編其經典歌曲「Jolene」，稱讚她的慈善事業。

據波士頓環球報，語言學家、作家麥庫洛奇(Gretchen McCulloch)按照這首歌的調寫出全新歌詞，在社交媒體上邀請網友錄製這首歌的演唱。

東北大學副教授柯德爾受到啟發後翻唱，他在副歌中唱到，「疫苗疫苗疫苗，我求求你，請來我的懷抱。」

柯德爾說，他隨意翻看推特時，注意到麥庫洛奇的推文，他曾在課堂上談及麥庫洛奇的書，加上他很喜歡桃莉芭頓及這首歌，於是拿起吉他彈唱。

一直喜歡表演，有時周末還和一群爸爸們一起演出的柯德爾說，受父母和祖父母影響，自己聽著桃莉芭頓的歌長大，看到她為新冠疫苗做出貢獻的消息很激動，「無論如何，桃莉芭頓現正代表著一種文化，如果她的貢獻能幫助人們擺脫疫情，那在我看來是很契合的。」

桃莉芭頓以往一直參與慈善，因此捐贈疫苗並不讓柯德爾驚訝，不過作為學者，看到「新英格蘭醫學雜誌」出現她名字覺得很有趣。

柯德爾的彈唱視頻廣受歡迎，他說，最開心的回應是，很多醫療專家、醫生護士留言說，看到這個視頻讓他們笑了，讓承受巨大壓力醫護人員能開心一下，他覺得很有意義。

桃莉芭頓曾在4月向范德比爾特大學(Vanderbilt University)醫學中心捐贈100萬元用於抗擊新冠病毒，研究內容包括生技藥廠莫德納研發疫苗的試驗和臨床研究。

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