致敬桃莉芭頓 東北大學教授獻唱「疫苗之歌」

美國鄉村歌后桃莉芭頓(Dolly Pardon)參與資助莫德納(Moderna)藥廠研發的新冠肺炎疫苗 ,消息曝光後,不少網友用各種方式向其致敬,其中包括東北大學 英語系副教授柯德爾(Ryan Cordell)。他翻唱了一首芭頓的熱門歌曲「Jolene」,歌詞改為尋找新冠疫苗主題。他將自彈自唱視頻發布到社交媒體,現已有近70萬觀看量。

I couldn't resist trying it immediately, though I had to sing a bit more quietly than I typically would—for this tune in particular—because my family's all asleep right now. But you can see it scans, good enough for country at least! pic.twitter.com/joQL29e7Uk