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MBTA財政赤字擬砍服務 官員乘客反對

記者劉晨懿之／波士頓報導
MBTA近日公布系列服務削減計畫，引發乘客和部分州市級官員強烈反對。(記者劉晨懿之／攝影)
MBTA近日公布系列服務削減計畫，引發乘客和部分州市級官員強烈反對。(記者劉晨懿之／攝影)

麻州公共交通署(MBTA)近日公布擬削減系列服務以應對財政赤字，此舉引發乘客和部分州、市級官員強烈反對，稱將對民眾生活帶來直接且長期影響，恐怕一旦削減很難恢復，將阻礙疫後的經濟恢復。

MBTA上周稱，計畫減少整個公共交通系統，包括地鐵、公交和通勤火車頻率，另還將提早結束服務、取消周末通勤火車，關閉輪渡，縮短部分路線等，預計明年春夏生效；MBTA監督委員會12月將對這個初步計畫投票，目前正在舉行十多場遠程公共聽證會。

多位聯邦、州市議員及市長等參與公聽會表達反對意見。國會議員普斯莉(Ayanna Pressley)譴責聯邦和州政府辜負MBTA乘客，未提供應有的援助；另一位國會議員林奇(Stephen Lynch)列舉削減服務帶來的傷害，建議長遠看待問題，呼籲監督委員會否決此提案；還有議員提及會推動聯邦和州府盡快提供資金支持。

波士頓市長偉殊說，這些削減將損害經濟復甦，而當下則會傷害必要行業和一線工作人員；他建議州府從緊急情況備用資金中出資支持以避免服務削減。

眾多乘客在公聽會上分享服務削減會對生活帶來的影響，特別是對少數裔、低收入者、交通不便地區居民，以及必要行業者出行所帶來的不便。還有民眾提及，當前部分巴士線路高峰時段已經擁擠，若減少服務，將加大病毒擴散可能性；一名華人居民指出，縮短綠線服務將影響沿線醫院聚集區的醫護及工作人員出行。

部分住在郊區的乘客對於削減通勤火車表達不滿，稱相當於逼迫乘客改開車。還有更多聲音表達對此次縮減服務可能日後很難恢復，變成長期影響；建議尋找新的收入或支持來源，而不是選擇削減服務來節省開支。

MBTA官員稱，如果乘客量、票價收入恢復，或政府資金支持到位，則會恢復所削減的服務，但暫無明確恢復標準及時間表。

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