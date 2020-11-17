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疫期申請返台數量大增 波士頓經文處鼓勵郵寄申辦領務

記者唐嘉麗／波士頓報導
波士頓經文處領務組副組長洪麗玲(上左)在「「i臺灣窗口」線上講座中說明疫期申辦領務案件事項。(截自會議螢幕)
波士頓經文處領務組副組長洪麗玲(上左)在「「i臺灣窗口」線上講座中說明疫期申辦領務案件事項。(截自會議螢幕)

波士頓台北經濟文化辦事處領務組副組長洪麗玲日前在「i臺灣窗口」線上講座中表示， 疫情關係，該辦事處現採到場預約、鼓勵郵寄方式受理申辦護照、簽證和文件驗證等業務；最好的方式是透過電郵([email protected])或簡訊(857-202-2114)聯繫，取得完整正確資訊，申辦前備妥所需物件，才不致來回補件拖延時間。

美國疫情大爆發，今年很多台灣移民帶著孩子回台灣居住或就學，洪麗玲說，3月以來，很多人帶一家大小回台，經文處接受很多有關詢問和申請；聖誕季將至，另一波回台潮又將開始。

她說，有中華民國國籍的台僑，其子女可申請「無戶籍國人護照」，返台後，可到移民署申請在台定居；在台停留期間，子女可轉成有戶籍護照。若是外籍配偶，可持已驗證的結婚證書出生證明等申請赴台探親。

文件驗證是經文處領務部門重要業務之一，她提醒波士頓地區僑胞有空就可將相關需要驗證的文件送波士頓經文處辦理，以免日後必須來回奔波或長途郵寄。

講座中還展示和介紹將於2021年起發行的新版中華民國護照圖樣，洪麗玲說，中華民國護照在170個國家和地區可享免簽、電子簽、落地簽證，換發新照著眼於便利，有意換新照者，不論現有護照是否已過期皆可申換。

疫情期間，波士頓經文處採取預約、鼓勵郵寄申辦領務案件防疫因應，引來一些責難抱怨，也讓領務人員飽受委屈；經文處長孫儉元說，疫期領務量大增，要求包容體諒，該處人員全心服務態度不變，望大家給予加油打氣。

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