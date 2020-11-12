白登組閣 沃倫、偉殊被點名

沃倫曾參選民主黨總統提名，召喚很大一批支持。(取自沃倫官網)

白登 勝選，可能吹起政治人事旋風，許多人在觀察和猜測未來新政府組閣的人選中，麻州 聯邦參議員沃倫(Elizabeth Warren)和波士頓市長偉殊(Marty Walsh)都被提上台面。

WCVB電台報導，民主黨政治分析師瑪什(Mary Anne Marsh)說，長期以來，沃倫一直被人認為可能會是白登政府的財政部長，她的背後有許多進步力量的支持；也不少人認為她召喚和集合的進步力量是白登勝選的重要因素之一。

Stonehill 舉院文理學院院長烏伯塔席歐(Peter Ubertaccio)也認為，沃倫曾是引領風潮的總統提名參選人，她屬於白登勝選後應會給予很大關注的那種人。

有關偉殊入閣，外界的猜測很多；白登是偉殊長期的朋友，2018年還主持了他的第二任就職典禮。許多人認為工會領袖出身的偉殊有望成為新內閣勞工部 長的人選；CNN也報導，有名長期擔任全性勞工團體領袖的隱名人士透露美國勞工聯合會和產業工會聯合會(AFL–CIO)支持偉殊任勞工部長。

另一種猜測，偉殊有可能被任命為美國駐愛爾蘭大使。

白登勝選後，偉殊被許多記者追問對入閣可能的想法時始終保持謹慎態度；他說，人們對很多事都有許多猜測，也有很多人被點名；但白登不能把每個麻州人都帶到華府；可能的人選很多，自己跟很多人一樣，十分期待與新政府合作。

政界也曾提到麻州共和黨籍州長貝克被白登政府延攬的可能性，但貝克已公開表示，他喜歡自己的工作，至少會做完還剩兩年的任期。

如果沃倫入閣，麻州州長貝克將任命她的接班人，直到舉行補選結束；麻州政界人士認為，現任聯邦眾議員普絲莉(Ayanna Preseley)和麻州檢察長希莉(Maura Healey)為是角逐沃倫遺缺的可能參選人。

雖然偉殊已表示會競選市長連任，但如果入閣或被派任，波士頓華裔市議員吳弭成為下一屆波士頓市長的可能性將會大增。