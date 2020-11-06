羅德島加強防疫 州長宣布11/8起宵禁

羅德島強化防疫，理髮、餐館等行業均有限制。(美聯社)

羅德島州 5日新冠肺炎確診新增566例，創下單日新高紀錄；州長宣布一系列本周日起生效的新限制措施，敦促民眾夜間宵禁 ，餐廳、娛樂場所必須在晚間10點前關閉。

羅德島州一周內第三次單日確診逾500例，5日的566新增病例更創單日確診新高；在第一波疫情最高的4、5月時，羅島州的每日確診數從未超過500例。

州長雷蒙朵5日發布的居民宵禁建議，要求民眾周間晚上10點到隔日清晨5時，及周末晚間10時30分至次日清晨5時留在家中。餐廳、體育館、美髮沙龍和娛樂設施、賭場等必須在晚上10點前關閉，周末可延至10點半。10:30在周末。但宵禁時間，餐廳可以繼續開放外賣和提供外送服務。

其他新限制包括：包括教堂在內的室內場所限制50％的容量，最多不可超過125人；戶外活動容量上限為66％，最多150人；大型零售店每150平方呎可以有一個人；羅島州企業應取消與員工有關的工作旅行；即使在戶外、無論能否保持社交距離 ，與非同住者互動都必須戴上口罩；

羅島州禁止居民赴外州進行體育比賽，未滿18歲的室內體育賽事，最多有兩名觀眾能到場觀賽，無論觀眾、教練或運動員都必須戴口罩。

雷蒙朵上周已呼籲羅島州民眾減少社交往來，將聚會人數限制在10人以內，反覆要求民眾在即將到來的假期中避免旅行和舉辦大型聚會；她5日表示，感恩節之前還會發布進一步的限制措施。

除了566例新病例，該州還宣布新增8個死亡病例，至今確診3萬5750例，死亡1222人。

根據該州衛生署數據，上周新冠感染率的三個主要指標都呈上升趨勢：每周陽性率3.3％、新住院人數160，和每十萬居民中的新病例為278；州長說，所有箭頭都指向錯誤的方向。

該州衛生署官員對住院人數不斷增加、醫院病床可能不夠表示擔憂；呼籲民眾必須做出改變，以免壓垮醫療系統。