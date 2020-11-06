我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

羅德島加強防疫 州長宣布11/8起宵禁

記者唐嘉麗／綜合報導
羅德島強化防疫，理髮、餐館等行業均有限制。(美聯社)
羅德島強化防疫，理髮、餐館等行業均有限制。(美聯社)

羅德島州5日新冠肺炎確診新增566例，創下單日新高紀錄；州長宣布一系列本周日起生效的新限制措施，敦促民眾夜間宵禁，餐廳、娛樂場所必須在晚間10點前關閉。

羅德島州一周內第三次單日確診逾500例，5日的566新增病例更創單日確診新高；在第一波疫情最高的4、5月時，羅島州的每日確診數從未超過500例。

州長雷蒙朵5日發布的居民宵禁建議，要求民眾周間晚上10點到隔日清晨5時，及周末晚間10時30分至次日清晨5時留在家中。餐廳、體育館、美髮沙龍和娛樂設施、賭場等必須在晚上10點前關閉，周末可延至10點半。10:30在周末。但宵禁時間，餐廳可以繼續開放外賣和提供外送服務。

其他新限制包括：包括教堂在內的室內場所限制50％的容量，最多不可超過125人；戶外活動容量上限為66％，最多150人；大型零售店每150平方呎可以有一個人；羅島州企業應取消與員工有關的工作旅行；即使在戶外、無論能否保持社交距離，與非同住者互動都必須戴上口罩；

羅島州禁止居民赴外州進行體育比賽，未滿18歲的室內體育賽事，最多有兩名觀眾能到場觀賽，無論觀眾、教練或運動員都必須戴口罩。

雷蒙朵上周已呼籲羅島州民眾減少社交往來，將聚會人數限制在10人以內，反覆要求民眾在即將到來的假期中避免旅行和舉辦大型聚會；她5日表示，感恩節之前還會發布進一步的限制措施。

除了566例新病例，該州還宣布新增8個死亡病例，至今確診3萬5750例，死亡1222人。

根據該州衛生署數據，上周新冠感染率的三個主要指標都呈上升趨勢：每周陽性率3.3％、新住院人數160，和每十萬居民中的新病例為278；州長說，所有箭頭都指向錯誤的方向。

該州衛生署官員對住院人數不斷增加、醫院病床可能不夠表示擔憂；呼籲民眾必須做出改變，以免壓垮醫療系統。

羅島州州長雷蒙朵5日頒布本周日起實施的宵禁建議和新防疫限制措施。(美聯社)
羅島州州長雷蒙朵5日頒布本周日起實施的宵禁建議和新防疫限制措施。(美聯社)
羅島州新冠確診數5日創新高，所有指數都顯示疫情升高。(羅島州公衛署官網)
羅島州新冠確診數5日創新高，所有指數都顯示疫情升高。(羅島州公衛署官網)
羅德島強化防疫，理髮、餐館等行業均有限制。(美聯社)
羅德島強化防疫，理髮、餐館等行業均有限制。(美聯社)

編輯推薦

宵禁 羅德島州 社交距離

上一則

費城精障男遭警擊斃錄像 市府公開

下一則

川普提告喬州查特漢郡缺席選票計票不正確 遭駁回

延伸閱讀

韓國確診新增125例 防疫當局：日常傳播可能性增

韓國確診新增125例 防疫當局：日常傳播可能性增
全美最嚴限塑令 新州州長簽署

全美最嚴限塑令 新州州長簽署
羅島州正名公投通過 將刪殖民地等字眼

羅島州正名公投通過 將刪殖民地等字眼
州長、總統向後站 佛奇防疫最受伊州民眾肯定

州長、總統向後站 佛奇防疫最受伊州民眾肯定
羅島州公投正名 州名改為「羅德島」

羅島州公投正名 州名改為「羅德島」
疫情升高 2州長籲避免感恩節聚會和旅行

疫情升高 2州長籲避免感恩節聚會和旅行

熱門新聞

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

白登競選巴士被圍引擦撞 警方:挺川者受害

2020-11-01 23:48
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
川普最後三場造勢有兩場在密西根州。(直播截頻)

大選前最後衝刺 川普批白登「賣掉密西根」

2020-11-02 19:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票