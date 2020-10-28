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麻州各城鎮 萬聖節討糖活動規定不一

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州各城鎮萬聖節討糖活動規定不一。（記者劉晨懿之/攝影）
麻州各城鎮萬聖節討糖活動規定不一。（記者劉晨懿之/攝影）

麻州州長貝克早前表示，不會發布任何有關今年萬聖節的「規則或強制規定」，而是交給各城鎮政府決定。波士頓市長偉殊27日宣布不禁「討糖(trick-or-treating)」，但如勞倫斯(Lawrence)、春田市(Springfield)和伍斯特市等已禁止挨家挨戶討糖。

麻州各城鎮規定不一，但都指出居民應遵循疾病控制中心（CDC）和麻州衛生署發布的防疫指南，包括戴口罩、保持距離、勤洗手等；各鎮也提醒居民，CDC將傳統的挨家挨戶「討糖」列為 「高風險 」活動。

據波士頓網的讀者民調，1900多名受訪者中，約有一半表示今年應該停止討糖活動。

貝爾蒙特(Belmont)鎮不禁討糖，但居民應該遵守防疫規範，吃糖前務必洗手，發糖可放在桌上。

布蘭翠(Braintree)討糖活動時間定在萬聖節下午4時至8時，提醒居民遵守規範。

布魯克萊鎮「強烈反對 」討糖活動，建議居民關閉屋外燈避免此活動。

劍橋市強烈鼓勵居民選擇比討糖更安全的替代方式；切爾西市、尚莫維爾(Somerville)和梅德福(Medford)也不鼓勵討糖，建議居民考慮更安全的替代活動。

埃弗雷特(Everett)討糖活動定在下午5時至7時。官員在官方臉書中表示，決定基於考慮孩子心理健康，創造某種程度的正常化。但提醒在所在街區內活動，不想參與則關閉屋前燈。

勒星頓鎮、摩頓市和昆市不禁止討糖，提醒遵守防疫規定。昆市還建議將糖果放在盤子上，而不是放在碗內，進行單向討糖活動。

里維爾(Revere)市要求居民避免如傳統討糖等高風險活動，並將舉辦 「Spooktacular Lane 」駕車慶祝活動。

塞冷(Salem)官員指出，該鎮將是否討糖讓各家庭決定但建議晚上8時前外出。 該市不開放給其他地區居民討糖，並取消許多萬聖節的傳統和慶祝活動，阻止人群聚集。

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