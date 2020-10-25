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快活賭場 現推出$69元起酒店優惠價已於月前重新開放 嚴格執行CDC防疫措施以保障賓客與員工的健康

本報波士頓訊
擁有1400間豪華酒店客房的康州快活大賭場，現推出每晚$69元起的其樂無窮酒店優惠價，有意在疫情趨緩之際前往舒散身心者，可儘速去電預約：1-800- -369-9663。
擁有1400間豪華酒店客房的康州快活大賭場，現推出每晚$69元起的其樂無窮酒店優惠價，有意在疫情趨緩之際前往舒散身心者，可儘速去電預約：1-800- -369-9663。

位於康州的快活豪華大賭場(Foxwoods Resort Casino)已於月前重新開放，該賭場遵循CDC防疫規範，增置檢測保護設施及加強清潔規程，竭誠為前往快活賭場博彩耍樂及住宿的賓客，提供安全、保障和舒適的服務。該賭場現正推出其樂無窮的六十九元起酒店優惠價，歡迎各界預訂住宿，可電專線：1-800-FOXWOODS (1-800-369-9663)或瀏覽網頁：www.foxwoods.com。

依據CDC的防疫規定，任何客人或賭場人員體溫高於華氏100.4度者，均不可進入賭場空間。如果自我感覺不適或處於「高風險」者，都必須留在家中，以保護公共空間的健康和安全。賭場重開以後，也將客人的數量限制於原所容納的百分之廿五，以最大程度的實現社交距離，並要求所有客人和團隊成員必須全程戴口罩，在賭場或住宿時，也必須與他人保持六到十呎的社交安全距離。

康州快活豪華大賭場(Foxwoods Resort Casino)是北美最大的賭場之一，座落於康乃迪克州東南方起伏的丘陵地區，從波士頓、紐約、哈特福(Hartford)和普域敦(Providence)前往的交通都很便利。由Mashantucket Pequot Tribal Nation集團經營的康州快活豪華大賭場，擁有六個賭區、三百八十張賭桌任您選擇，不論喜好廿一點、骰子、牌九、輪盤、七張、百家樂均應有盡有；七千二百多台吃角子老虎機，其中有五百台設置於禁煙區。

若喜歡玩撲克，快活大賭場是世界撲克巡迴賽(World Poker Tour，WPT)的特許會員，也是世界撲克決賽(World Poker Finals)和快活撲克經典賽(Foxwoods Poker Classic)的主場。這兩項賽事都是在最先進的WPT世界撲克室舉行，內有一百一十四張賭桌，吸引來自世界各地的國際玩家。

康州快活大賭場內有三家豪華酒店，共計一千四百餘間豪華客房與套房，您可在美國汽車協會(AAA)四顆鑽石等級的佩誇豪廈(Grand Pequot Tower)盡享奢華尊榮、在西洋杉酒店(Great Cedar Hotel)徹底放鬆、也可以盡情沈醉在雙樹旅館(Two Trees Inn)的新英格蘭風情之中。

快活賭場還有卅多家餐廳、豪華spa設施、還有超過五萬呎的頂級會議與活動場地、廿四家精品店和五個娛樂設施，以及可容納一千四百個座位的快活大劇院(Fox Theatre)。鄰近的島湖高爾夫球場(Lake of Isles)，內有由Rees Jones設計的十八洞高爾夫球場，和設備新穎的高爾夫學院。

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