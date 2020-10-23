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響應同志月 波士頓台灣影展放映「滿月酒」

波士頓訊

第二屆波士頓台灣影展響應10月份全球同志社群歷史月，並延續「失落與尋回」（Lost and Found）主題精神，將於10月30日(周五)至11月2日(周一)推出電影「滿月酒」，並邀該片編導鄭伯昱於11月1日(周日)晚間8時，參加線上座談會談拍片的心路歷程。

2015年拍製的「滿月酒」電影由徐立功監製、金馬影后歸亞蕾主演，描述一位在美工作的台灣男同志和美籍伴侶，逐步和觀念傳統的虎媽和解，到三人攜手合作，在尋找胚胎與代理孕母的曲折路上相互扶持。「滿月酒」是導演鄭伯昱半自傳故事，部分情節取材於自己和母親的關係。片中梳理同志身份認同和多元成家議題，其中有許多家長在接受孩子出櫃後，面臨種種不安和衝擊的刻畫。

主辦單位表示，台灣經歷多年奔走研議，2019年5月17日成為亞洲第一個同婚合法國家，每年還舉辦亞洲規模最大的同志遊行活動，第18屆同志遊行於10月31日舉行。有關影展信息可上官網：https://www.taiwanfilmfest.org/，購票可上：https://bit.ly/3m6M9q2。

台灣 遊行 電影

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