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華人參與集會 反對取消3校入學考

記者劉晨懿之／波士頓報導
數十名波士頓華人學生及家長參與反對波士頓考試學校取消一年入學考試方案的集會。(田磊、童琳/攝影)
數十名波士頓華人學生及家長參與反對波士頓考試學校取消一年入學考試方案的集會。(田磊、童琳/攝影)

包括數十名華人的近百名波士頓各地學生及家長上周末在波士頓拉丁學校門口集會，表達對波士頓考試學校計畫取消一年入學考試所帶來影響的擔憂，呼籲保留考試、拒絕郵編分配、主張推遲學校委員會投票等。多個推算模擬器顯示，華埠學生獲邀席位或大幅減少受關注。

多位子女就讀於波士頓拉丁學校(BLS)或準備申請考試學校的兩位華人家長崔賁濤和田磊受訪時說，推薦方案工作組在過程中沒有舉辦任何公共會議讓學生或家長表達意見，也沒有解決提高整體教學質量的本質問題，即為何波士頓公校有些學校在學時和課程安排及師資配置等方面不如三所考試學校。

兩人指，10月8日工作組公布推薦方案，21日學校委員會投票決定。但此方案複雜，很多家長學生至今都沒能完全弄明白具體步驟，成績如何計算及對社區影響。另外，他們稱，工作組強調推薦方案旨在增加多樣化，但華埠等社區的低收入、少數裔家庭將在此方案中受到傷害。

田磊說，若錄取名額大部分按所在郵編學生人口分配，部分學生成績好、家庭重視教育的社區名額可能受到擠壓。他以華人聚居的華埠為例，按BPS數據，華埠郵編02111地區本學年有25名學生收到三所考試學校邀請；另據Shah基金會數據，該區家庭收入中位數為4萬870元，學齡學生比例占全市0.8%，若按工作組80%名額按郵編分配方案推算，或分配到5.76個席位(不含20%按成績排名席位)。

他說，為那些低收入移民家庭感到痛心，這些學生努力學習準備考試渴望改變命運；他們家庭辛苦賺錢，投入資源在孩子教育，但改革錄取方式他們將受最大損害。其他受影響的中高產家庭還可選擇私立學校或搬家等其他解決方式。

BLS白人和亞裔比例較大，另外兩所考試學校西裔和非裔比例相對較高；田磊說，工作組沒有考慮到課業和通勤等因素，如BLS課業繁重且要求嚴，部分學生並不喜歡；另外，地理位置上，如多切斯特等地距離太遠，通勤來回或需兩三小時。

此次改革理由是新冠疫情，崔賁濤指出，包括芝加哥等城市都進行了網絡入學考試；此外，本地11年級學生也正常參與SAT等其他考試。

令兩人擔憂的是，雖然工作組強調，新錄取方案僅適用一年，但介紹資料中提及未來也會參考。

數十位波士頓學生加入集會，呼籲保留波士頓考試學校入學考試。(田磊、童琳/攝影)
數十位波士頓學生加入集會，呼籲保留波士頓考試學校入學考試。(田磊、童琳/攝影)
波士頓數十名學生及家長集會呼籲保留波士頓考試學校入學考試。(田磊、童琳/攝影)
波士頓數十名學生及家長集會呼籲保留波士頓考試學校入學考試。(田磊、童琳/攝影)
近百名波士頓學生及家長集會，表達對波士頓考試學校計畫取消一年入學考試所帶來影響的...
近百名波士頓學生及家長集會，表達對波士頓考試學校計畫取消一年入學考試所帶來影響的擔憂。(田磊、童琳/攝影)

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