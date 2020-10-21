我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾827萬 加州破88萬例

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

NECAA百家論壇 李超榮鼓勵華人發聲

波士頓訊
李超榮(右)在新英格蘭華人聯盟舉辦的百家論壇中，鼓勵華人參與公共事務。(新英格蘭華人聯盟提供)
李超榮(右)在新英格蘭華人聯盟舉辦的百家論壇中，鼓勵華人參與公共事務。(新英格蘭華人聯盟提供)

新英格蘭華人聯盟（NECAA）日前在網絡上舉辦百家論壇，麻州從政講壇(Commonwealth Seminar)執行長李超榮（Leverett Wing） 受邀分享多年來在華府和麻州亞裔社區工作的經驗體會，談亞裔應該怎樣了解美國政治制度，如何參政，如何團結其他少數族裔一起發聲。

新組建的新英格蘭華人聯盟（NECAA）以「我們真的理解美國政治嗎？」為主題舉辦論壇，旨在幫助新英格蘭地區華人了解美國，尤其是麻州政治的基本知識、政治體系的運作方式和民眾參與政治的流程規則。

李超榮說，亞裔投票率低於其他族裔的問題亟待改善；他認為，尚無投票權的亞裔也可以參加相關公益活動，幫助選民註冊和投票，有助社會聽到亞裔的聲音。

李超榮建議要更好的了解美國政府部門的運作機制，理清選定的決策者有多大的權利，在哪些方面得到幫助，並向適當的人講述訴求。

回述十九世紀初波士頓華人如何被政府對待，如徵用華埠居民樓用地修建高速公路、在華埠設立紅燈區；他說，現在時代不同，華人要團結為自己發聲，講出自己的故事。

他建議，首先要為提出的問題想一個解決方案，想想其他少數族裔怎樣做的，有何相似的法案是華人想要爭取的，有什麽研究和數據支持自己提出的解決方案；還要考慮還有什麽群體在這個事件中被影響，他們是否願意合作。

李超榮主張盡量簡潔明瞭地表達訴求，用10到15分鐘講述訴求，用1到2頁紙寫出問題和想得到結果；重視媒體，還要學會「討好」決策者，發信感謝信或稱讚，建立長期關係。在交流過程中要多使用謝謝，讓整個關系更具有人情味。

華人 亞裔 美國

上一則

疫情回溫 新州紐瓦克學區關校至明年

下一則

疫情衝擊學習 伊州社區大學入學率下跌

延伸閱讀

距大選日兩周 80多萬麻州選民已完成投票

距大選日兩周 80多萬麻州選民已完成投票

麻州PPE超前部署 不怕疫情再襲

麻州PPE超前部署 不怕疫情再襲
麻州公投問題1 : 汽機車機械數據公投 反對壟斷vs.保護隱私

麻州公投問題1 : 汽機車機械數據公投 反對壟斷vs.保護隱私
公投問題2 :麻州選民公投 決定排序選擇投票

公投問題2 :麻州選民公投 決定排序選擇投票
強化治安 華埠街道增設圓環 改為單向道

強化治安 華埠街道增設圓環 改為單向道
華埠文化周 攝影報攤、皮影戲戶外展演

華埠文化周 攝影報攤、皮影戲戶外展演

熱門新聞

芝加哥一名20多歲男子18日晚間以繩索吊掛在川普國際酒店大廈16層樓高的外牆上。（取材自YouTube@Bret Miller）

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

2020-10-19 09:40
歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
張敏如。（費耶特郡監獄提供）

華裔按摩女提供色情服務 喬州被捕

2020-10-14 14:27
達拉斯縣衛生局指出近日該縣處於最嚴重的「紅標」防疫期。(達拉斯縣衛生局網站)

女子機上暴斃 新冠斷她回家路

2020-10-20 18:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚
紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶
川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？

川普讓中國吃盡苦頭 為何北京仍可能盼他連任？
投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證

投票／福斯新聞取得白登之子簽名文件 疑為電郵門新事證
最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋

最後一場辯論還搶話？川普：講話若中斷會發瘋