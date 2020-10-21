NECAA百家論壇 李超榮鼓勵華人發聲

李超榮(右)在新英格蘭華人聯盟舉辦的百家論壇中，鼓勵華人參與公共事務。(新英格蘭華人聯盟提供)

新英格蘭華人 聯盟（NECAA）日前在網絡上舉辦百家論壇，麻州從政講壇(Commonwealth Seminar)執行長李超榮（Leverett Wing） 受邀分享多年來在華府和麻州亞裔 社區工作的經驗體會，談亞裔應該怎樣了解美國 政治制度，如何參政，如何團結其他少數族裔一起發聲。

新組建的新英格蘭華人聯盟（NECAA）以「我們真的理解美國政治嗎？」為主題舉辦論壇，旨在幫助新英格蘭地區華人了解美國，尤其是麻州政治的基本知識、政治體系的運作方式和民眾參與政治的流程規則。

李超榮說，亞裔投票率低於其他族裔的問題亟待改善；他認為，尚無投票權的亞裔也可以參加相關公益活動，幫助選民註冊和投票，有助社會聽到亞裔的聲音。

李超榮建議要更好的了解美國政府部門的運作機制，理清選定的決策者有多大的權利，在哪些方面得到幫助，並向適當的人講述訴求。

回述十九世紀初波士頓華人如何被政府對待，如徵用華埠居民樓用地修建高速公路、在華埠設立紅燈區；他說，現在時代不同，華人要團結為自己發聲，講出自己的故事。

他建議，首先要為提出的問題想一個解決方案，想想其他少數族裔怎樣做的，有何相似的法案是華人想要爭取的，有什麽研究和數據支持自己提出的解決方案；還要考慮還有什麽群體在這個事件中被影響，他們是否願意合作。

李超榮主張盡量簡潔明瞭地表達訴求，用10到15分鐘講述訴求，用1到2頁紙寫出問題和想得到結果；重視媒體，還要學會「討好」決策者，發信感謝信或稱讚，建立長期關係。在交流過程中要多使用謝謝，讓整個關系更具有人情味。