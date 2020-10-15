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華埠組織人士反對天滿街開大麻店

劉晨懿之

Sanctuary Medicinals公司擬在毗鄰華埠的天滿街、Abby Lane餐廳原址開設娛樂大麻店，包括波士頓市長偉殊和市議員費連辦公室、華埠學校和組織代表、附近住戶都在網路聽證會中陳述反對意見，數十人發言僅兩人表支持。

南灣東老人公寓全體居民寫信給大麻委員會稱，該樓已受到附近酒店、夜總會和劇院等影響生活和健康，如在旁設大麻店，會加劇交通擁堵和噪音問題，因此「集體強烈反對」。

市長偉殊和市議員費連派代表在會上稱，聽取居民和社區團體意見後無法支持此項目。

華埠多個社區組織聯盟代表Nancy Lo稱，該選擇不適合，因為附近1/4平方哩住有約1.2萬居民，包括415個老人住宅單位；附近有六家托兒所，兩間學校，六個課後活動項目，及一個社區公園。

昆士小學護士說，該校是全麻州學生哮喘第二嚴重的學校，附近交通繁忙，還有吸毒者闖入校園使用毒品和丟棄針頭等問題，如設大麻店將帶來負面影響。

昆士中學校長、王氏青年會董事會主席張可仁說，王氏青年會相當於該校第三個校園；雖大麻店距離青年會500呎以內並不違規，但需考慮對學生和年輕人的影響。

艾默生學院副校長及中城社區協會代表Margaret Ings擔憂大麻店潛在對該校學生的影響，並質疑該公司拖延回覆社區詢問的溝通承諾。

W酒店、華人前進會、中華公所和新英格蘭華裔婦女會代表，及多位華埠居民也在會上表達反對，主要擔憂對附近兒童和學生成長及耆老生活，以及交通和空氣質量影響等。

一名表示支持的多切斯特居民稱反對意見缺乏證據和事實根據，大麻店是少數裔特別是非裔很好的社區機會，在疫情嚴重打擊下，經濟機會尤為重要。

另一位支持者是新店物業合夥成員，他說，波士頓市中心「已死」，該大麻店為經濟提供機會。該公司在布魯克萊的大麻店經營良好，保障安保，無未成年購買等問題，且該物業附近佈滿監控；他認為，大麻店比酒精飲品店更安全。

華埠 波士頓 新英格蘭

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