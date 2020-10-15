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FBI：注意社媒假信息 杜絕外國勢力介入選舉

記者唐嘉麗／波士頓報導
FBI提醒社交媒體用戶要留意網上的外國影響和虛假信息。(記者唐嘉麗／攝影)
FBI提醒社交媒體用戶要留意網上的外國影響和虛假信息。(記者唐嘉麗／攝影)

聯邦調查局(FBI)波士頓辦公室近日發出警告，要求社交媒體用戶留意網上的外國影響和虛假信息，幫助對抗外國勢力，保護2020年大選。

FBI波士頓分部負責人波納弗隆塔(Joe Bonavolonta)稱，俄國、中國和伊朗等外國勢力正試圖通過臉書等社媒平台散佈假信息，擴大美國社會已存在的裂痕與問題、破壞民眾對民主的信心。

他說，外國對手正在製造虛假信息，以操縱民眾的政治偏見，希望社媒用戶在沒有驗證信息準確性之前不要分享這些內容。

根據FBI，常見的外國勢力影響方法有：外國駭攻擊網路，從電腦、數據庫、網路、電話和電郵中竊取和洩漏敏感信息；假冒美國公民的外國團體刊登政治廣告，未註冊的外國特工進行遊說、外國對手非法競選捐款或秘密資助；在社交平台上散佈目前社會問題的虛假信息，激怒各方、鼓勵衝突。

FBI 於2017年成立外國影響力工作組，開始與社媒公司合作查封危險的外國帳戶。

波納弗隆塔說，每個人都須盡責，只分享可信來源的內容，驗證帳戶身份，分享前需檢查事實。

FBI並發布「民眾能做什麼」信息，幫助社媒使用者識別和舉報假信息。

FBI建議民眾從可信賴的來源中尋找信息，核實貼文者身份和意圖；問自己「這個信息來自何處？」、「我跟誰在線聊天？」，了解信息來源的意識形態和動機，並尋找多種信息來源做出明智判斷。

注意自己對政治和社會議題的假設與偏見，這正是外國對手選擇操縱的下手點。

外國對手試圖加深美國的分歧，指望民眾轉發他們散播的假消息。

社交媒體為外國勢力提供匿名和方便的聯繫方式，用戶與他人建立虛擬關係前，應該了解對方的身分。

選舉前，民眾應確保收到來自州和地方政府選舉部門有關選票、投票地點的信息，查覽官方網站、依賴官方信息。

提防使用人工智能等新技術生成或合成的影音視頻做出的「深造假」(Deep fakes)信息，FBI 指出，此類難以檢測的「深造假」資訊會引起一系列損害大選安全的社會反應，FBI正與社媒公司合作，解決此問題。

許多社交媒體平台為用戶提供舉報連結，FBI 呼籲民眾舉報網上可疑的信息和行為，FBI 波士頓辦公室：857-386-2000 ，電郵：tips.fbi.gov。

FBI 美國公民 波士頓

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