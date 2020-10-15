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哈佛商學院印度裔副院長將升任院長

記者劉晨懿之／波士頓報導
哈佛商學院高級副院長達塔爾將於年底升任院長。（取自哈佛商學院官網）
哈佛商學院高級副院長達塔爾將於年底升任院長。（取自哈佛商學院官網）

哈佛校長白樂瑞(Lawrence S. Bacow)近日宣布，目前擔任商學院大學事務資深副院長的達塔爾(Srikant M. Datar)將成為商學院下一任院長。

來自印度的達塔爾在孟買大學獲得學士學位，印度管理學院商業管理研究生畢業後，在史丹福大學先後獲得統計學及經濟學碩士和商學博士學位，曾在卡內基梅隆大學工業管理研究生院和史丹福商學院任教；1996年進入哈佛商學院任職。

白樂瑞稱，達塔爾是商業教育未來的領先思想家，最近在該院策略性應對新冠應帶來挑戰中發揮重要作用；在哈佛商學院近25年，擔任多個高級行政領導職務，與其他學院建立新穎合作關係。

達塔爾將接替2010年上任的現任院長諾利亞(Nitin Nohria)，同樣是印度裔的諾利亞原定今年6月卸任，但因疫情延後六個月，幫助商學院應對疫情和行政過渡；諾利亞卸任後還會繼續任教，並保留哈佛附屬公司Harvard Land Co.董事會主席職位。

據波士頓環球報，達塔爾將成為112年歷史的哈佛商學院第11位院長，院內約1400名教職員工；該院通常有1800名學生，不過今年由於疫情僅約1500名學生上課。哈佛商學院是該校極少提供面授課程、選擇混合模式的學院之一，學生輪換到堂，課堂限制25人。

達塔爾說，上任後，關注重點包括落實特別工作組關於反種族歧視的建議，包括更積極招募少數裔及開發更多元化的商學院案例研究；還希望擴大學院網路安全研究和課程，繼續推動遠程教學能力。

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