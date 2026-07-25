AMEC第15屆年會7/25舉行 劉紅出任全美主席

美國多族裔委員會(American Multi Ethnic Commission, AMEC)新任全美主席劉紅(前中)。(特派員黃惠玲／攝影)

美國多族裔委員會(American Multi Ethnic Commission, AMEC)23日宣布美亞健康協會主任劉紅出任全美主席，她也是首位華裔 擔任該職務。AMEC同時公布將於7月25日在芝加哥 西郊舉行的「第15屆全球多族裔精英頒獎典禮」。此外，本屆將有大芝加哥地區六位傑出華人 獲獎。

劉紅表示，能夠擔任AMEC首位華裔全美主席深感榮幸。她說，這項任命不僅代表華裔美國人在社會各領域貢獻與影響力持續提升，也彰顯AMEC長期推動包容、多元、機會平等及跨文化合作的理念。未來她將與不同文化背景的社區領袖攜手合作，促進少數族裔社區發展，培育新一代領袖，打造更具包容性的美國社會。她同時感謝AMEC創辦人Vijay G. Prabhakar博士、領導團隊、志願者、贊助商及長期支持組織發展的社區人士。

伊州州議員、11月大選伊州第七區國會眾議員民主黨參選人福特(Ford)。(特派員黃惠玲／攝影)

Vasavi Chakka在發布會上宣布了本屆獲獎名單，並肯定獲獎者皆以卓越領導力、公共服務精神及對社區的貢獻獲得肯定。其中，伊州州議員、11月大選伊州第七區國會眾議員民主黨參選人福特(Ford)將獲頒年度風雲人物獎。

AMEC總管Martino Tangkar、常務副會長Kathy Thorat、全美婦女委員會主席Fatima Traore等人，均出席活動並致詞，介紹AMEC多年來推動多族裔合作與社區服務的成果。

現任伊州第七區國會眾議員戴維斯(Danny Davis)資深亞裔顧問馬森柱(講台後)。(特派員黃惠玲／攝影)

現任伊州第七區國會眾議員戴維斯(Danny Davis)資深亞裔顧問馬森柱表示，他長期協助戴維斯議員推動多族裔社區工作，AMEC年會已成為連結不同族裔的重要平台，今年活動預計吸引約1500人參加，內容包括頒獎、文藝表演、時裝秀及特色演出等，展現美國多元文化特色。

出席嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

福特致詞時說，感謝AMEC對他的肯定，而該組織能獲得各界支持，是因其多元與包容的使命獲得認同。他指出，多元文化是美國的重要力量，AMEC年會將展現不同族裔共同合作所創造的新面貌。

出席發布會嘉賓。(特派員黃惠玲／攝影)

第15屆全球多族裔精英頒獎典禮將在15日下午3時30分，在瑞柏市Yellow Box舉行，地址：1635 Emerson Ln., Naperville, IL 60540。