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枕頭大亨林德獲川普背書選明州州長 提案特赦無證客

特派員黃惠玲／綜合報導
總統川普(右)已經公開表態支持林德(左)代表共和黨參選明州州長。(取材自林德官方...
總統川普(右)已經公開表態支持林德(左)代表共和黨參選明州州長。(取材自林德官方臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

枕頭大亨林德角逐明州州長，提出對無證移民6個月特赦與條件式工作簽證方案，並主張嚴懲非法雇工雇主，惟移民執法權限仍受聯邦層級限制。

共和黨明尼蘇達州州長初選參選人、「我的枕頭」(My Pillow)寢具品牌創辦人林德(Mike Lindell)表示，如果他當選州長，將對居住在明州的無證移民，實施為期六個月的一次性特赦計畫。在此期間，無證客都可申請取得「條件式工作簽證」，通過者雖仍非美國公民，不能參與投票，但可合法工作。

林德22日舉行政策發布論壇前分享了這項提案。他近年因質疑2020年美國總統大選存在舞弊而獲得全國關注。

「我是一個願意給人第二次機會的人，只要他們唯一的過錯只是跨越邊境且因害怕再次被遣返而未報到，」林德說。他還提到自己是在前往加州採購枕頭所需棉花期間，與聖地牙哥的無證移民會面並聽取他們的故事後，才深入了解到移民問題的複雜性。

根據林德的提案，明州將設立為期六個月的「暫緩遣返期」(deportation moratorium)，期間無刑事犯罪紀錄的無證移民可申請條件式簽證。申請過程需要壓印指紋，且該簽證不會過期。他說，「獲簽證後，依然不是美國公民，不能參與投票，但擁有這張卡，可以合法工作、繳稅並融入社會運作。」

林德稱，這項政策將使明尼蘇達州的犯罪率大幅下降，因為轉為合法身分的移民會舉報那些正在犯罪的無證移民。此外，他主張重罰利用無證移民勞工的雇主，「如果雇主再次被抓到以現金私下雇用這類移民，將直接面臨90天的監禁或入獄懲罰。」

由於移民執法傳統上屬於聯邦政府的權限，目前尚不清楚林德將如何與川普政府進行談判與協調。

明州將在8月11日舉行州長初選，林德已獲得川普公開表態支持，但林德並未避諱提及今年1月明州兩名民眾普雷蒂(Alex Pretti)與古德(Renee Good)遭美國移民及海關執法局(ICE)執法人員開槍擊斃的悲劇。

「任何人的死亡都是一場悲劇，我很抱歉，」他補充道。該起槍擊事件曾迫使川普政府縮減在雙子城(Twin Cities)的大規模移民執法行動。林德表示，若當選州長，他將嚴格執行示威法規並與ICE合作，以避免未來再次發生暴力衝突。

對於是否有把握擊敗民主黨參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)成為州長，林德回應稱，「在明州，沒有人不認識我，」他信心滿滿表示：「早在推銷枕頭的時期，我就已經走遍了各地。沒有人能像我這樣贏得這場選舉。」

精華 FAQ

  • 他主張啟動為期6個月的一次性特赦與暫緩遣返期，讓無刑事犯罪紀錄的無證移民可申請條件式工作簽證，合法工作、繳稅並融入社會。

  • 申請者需要壓印指紋，通過後可取得不過期的簽證卡，但仍不是美國公民，不能投票；該方案只適用於沒有刑事犯罪紀錄的無證移民。

  • 他表示，合法化後的移民會更願意舉報犯罪者，有助降低犯罪率；同時他也主張嚴懲以現金雇用無證移民的雇主，否則將面臨90天監禁。

明州 共和黨 移民

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