房險、車險調漲不合理 伊州議會修法強制退款

最新保險保費相關法案，將在伊州眾議會表決。(州眾議員馬靜儀辦公室)

因應保險公司調漲保費 趨勢，伊州 參議會日前通過兩項房屋與汽車保險監管法案，要求保險公司在大幅調高保費前，須提前通知保戶，並授權伊利諾州 保險局(DOI)審查費率是否存在不公平、過高或歧視情況；若認定不合理，保險公司可能被要求退款。兩案目前已送交州眾議會，力拚在5月31日會期截止前完成立法。

這項改革起因於州農保險公司(State Farm)去年夏天將伊州房屋保險平均調漲27%，引發州長普立茲克推動加強保險監管。州長辦公室發言人表示，伊州民眾無論投保房屋或汽車保險，都應獲得一致且合理的保障。「在生活成本持續上升之際，保費必須公平、合理且透明。」

不過，保險監管改革並非首次提出。過去一年間，已有兩項類似法案幾乎闖關成功，但最終都在保險業強力遊說下受阻。

伊利諾州保險協會(Illinois Insurance Association)執行董事馬丁(Kevin Martin)警告，過度監管可能迫使保險公司退出伊州市場，進而削弱競爭、推高保費。

最初版本的法案僅涵蓋房屋保險，但因未納入汽車保險規範，去年秋季在州眾議會遭否決。

今年3月，州眾議會修法後，將汽車保險納入監管範圍。當時規定，保險公司若調漲保費10%以上，須提前60天通知保戶，DOI則有60天時間審查費率。

法案送進州參議會後，再被拆分為房屋與汽車保險兩項法案，並依不同保險類型調整規範。

目前版本中，房屋保險維持60天通知與審查期限；汽車保險則放寬為提前30天通知，DOI有40天完成審查。其中最大爭議之一在於DOI應擁有多少費率監管權。

消費者團體伊利諾州公共利益研究組織(Illinois PIRG)主張採取「事前核准制」，要求保險公司調漲保費前，必須先取得DOI批准。但保險業則反對過度干預，希望限制監管權力。

最終版本折衷規定，DOI可在保費生效後的一段時間內審查費率；若認定不合理，保險公司須退還差額。

汽車保險法案另新增條文，將長者取得防禦駕駛保費折扣所需課程時數，由8小時減少為4小時，這項措施由樂齡會(AARP)與州務卿辦公室推動。

此次改革另一大背景，是外界擔憂全國性保險公司可能將加州野火、佛州颶風等外州災損成本，轉嫁至伊州保戶。因此，新法案新增條文，禁止保險公司使用非伊州數據作為調漲保費依據。