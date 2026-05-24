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芝加哥2頂尖醫院 被指定收治伊波拉潛在個案

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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剛果民主共和國北基伍省哥馬市(Goma)的北部入口處，一名衛生工作者正在Kany...
剛果民主共和國北基伍省哥馬市(Goma)的北部入口處，一名衛生工作者正在Kanyaruchinya檢查哨為一名過路女子量測體溫。（路透）

世界衛生組織(WHO)日前針對非洲日益嚴重的伊波拉(Ebola)疫情向全球發出警告。雖然該病毒目前尚無有效疫苗可供廣泛預防，但芝加哥地區的傳染病專家深具信心表示，美國已建構完善的公衛基礎設施，有能力防堵病毒在境內擴散。

為了嚴防潛在病例，伊利諾州已有兩家頂尖醫療機構：羅許大學醫學中心(Rush University Medical Center)與露黎兒童醫院(Lurie Children's Hospital)，被指定為收治伊波拉潛在個案的「頂級特殊病原體治療中心」。

截至目前為止，這波在非洲已奪走130多條人命的疫情尚未傳入美國本土。芝加哥伊利諾大學(UIC)傳染病科主任梅耶(Dr. Stockton Mayer)指出：「這次疫情之所以引發國際高度關注，主因在於它已經跨越國界，並蔓延至大型城市中心。」

目前這波伊波拉疫情正在剛果民主共和國與烏干達迅速擴散。伊波拉屬於嚴重且致死率極高的疾病，主要透過直接接觸感染者的體液(如血液、嘔吐物等)進行傳播。儘管目前有一名在中非服務的美國醫生因確診正在接受治療，但梅耶表示，病毒大規模蔓延至美國的機率依舊偏低。

他說，「過去我們在追蹤潛在接觸者、高風險人員，以及將來自高風險地區的旅客引流至特定機場進行管制方面，做得相當有效率。」

目前，美國疾病管制與預防中心(CDC)已強烈呼籲全美醫生，務必對來自疫區的旅客進行嚴格的伊波拉病毒篩檢；同時，來自相關地區的非美國護照持有者(外籍旅客)也正面臨嚴格的入境限制。

專家指出，美國在多年前就曾成功圍堵過伊波拉病毒。相較之下，新冠肺炎(COVID-19)之所以難以控制，是因為它是透過空氣傳播的呼吸道病毒，擴散速度極快；而伊波拉的傳播途徑不同，相對容易透過物理隔離進行防堵。

梅耶補充，經歷過新冠大流行的洗禮後，科學界與醫療體系在應對未來傳染病爆發時，已經處於更有利的地位。「針對烏干達的這波疫情，我認為即使美國境內真的出現確診個案，我們的醫療體系也已經做好了充分的準備。」

伊利諾州衛生廳(IDPH)對此表示，將持續與CDC保持密切溝通，並針對從受影響國家出境、飛抵美國的港口及機場篩檢措施，進行即時的滾動式修正。

芝加哥 疫情 疫苗

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