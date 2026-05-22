國殤連假好忙 芝加哥2機場及亞城機場 迎逾200萬名旅客

芝加哥 航空管理局(CDA)根據航空公司預測指出，自21日(周四)至26日(周二)的國殤日(Memorial Day)連假期間，芝加哥歐海爾(O'Hare)與中途(Midway)兩大國際機場預計將迎來超過204萬名旅客，也宣告夏季旅遊旺季的開始。

芝加哥市長強森表示，這波旅遊熱潮也將為美國迎接建國250周年的歷史性慶祝活動拉開序幕。

數據顯示，歐海爾機場預估有175萬人次進出，較去年同期成長15.6%；中途機場則預計迎來近29萬人次，年增3%。兩家機場的運量最高峰均落在22日(周五)。值得一提的是，根據國際機場協會(ACI World)2025年數據，歐海爾機場目前高居全球最繁忙機場。

隨旅客量暴增，安檢與海關排隊時間恐拉長，官方呼籲旅客提早出門。此外，兩大機場也迎來新國際航線，包括埃及航空(EgyptAir)6月21日起開航開羅，以及菲律賓航空(Philippine Airlines)11月9日起開航馬尼拉。

為優化旅客體驗，歐海爾第五航廈全新開放停車位線上預約。

同樣繁忙的亞特蘭大 哈茲菲爾德-傑克遜國際機場(ATL)預估，今年國殤日連假(21日至27日)旅遊高峰期內，將有近270萬名旅客經由該機場入出境，人數比去年同期增加了約10萬人次。

機場數據顯示，這波連假的運量最高峰落在22日，預計單日有高達37萬9000名旅客進出航廈；美國運輸安全管理局(TSA)也預估，22日需要通過安檢線的人數就高達10.8萬人。

機場總經理史密斯(Ricky Smith)表示，官方已為暴增的人潮做好全面準備。由於正值高運量時期，機場強烈建議搭乘國內線的旅客至少提早2小時到達機場，並在出門前透過機場官網查詢即時路況與安檢等待時間，以免耽誤行程。