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美國夢碎 芝高中應屆畢業生與母庇護報到被捕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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ICE在芝城的抓捕行動，已經引發多次民眾聚集抗議。(路透)
ICE在芝城的抓捕行動，已經引發多次民眾聚集抗議。(路透)

5月中旬本應是高中畢業生籌備畢業舞會、展望大學生活的季節，但芝加哥公立學校(CPS)一名18歲的高中應屆畢業生兼足球校隊新星赫南德茲-納瓦雷特(Ricardo Hernandez-Navarrete)與他的母親莉莉(Liliana)，卻在今年3月中旬前往市中心進行例行的難民身分面談時，遭聯邦移民與海關執法局(ICE)探員當場逮捕並關押。

這場突如其來的逮捕不僅讓該生升學與踢球的夢想面臨幻滅，更引發全美校園與社群關注。

根據數據研究機構統計，單在2025年，芝加哥地區就有超過100名18歲及以下的年輕移民被送入拘留所，其中半數是在「中途閃電戰」(Operation Midway Blitz)中被捕。而2026年光是前兩個月，又有至少20名青少年被抓。

赫南德茲-納瓦雷特與母親於2022年從哥倫比亞合法來到美國並提出難民庇護申請。兩人在美國均無任何犯罪紀錄，並始終遵循法規定期前往移民局報到。該生描述，遭捕當天母子像往常一樣去市中心辦公大樓，探員先叫他進去拿走護照，隨後母親也被帶進來。接著兩人的身分證件和工作許可都被沒收。

母子被分別關押在肯塔基州不同的監獄中。赫南德茲-納瓦雷特透露，他在拘留所內面臨惡劣的衛生環境，甚至一度被無故關進單人隔離牢房，心理面臨極大煎熬。

代表律師已向聯邦法院提起人身保護令訴訟，爭取讓母子倆保釋。

赫南德茲-納瓦雷特就讀於西里奇地區的馬瑟高中(Mather High School)，同時也是iProSkills足球學院受器重的球員，原本已簽約並預計於今年秋季加入杜魯門學院(Truman College)足球隊。

足球隊與家長社群已在GoFundMe上發起法律援助眾籌，並籌得超過5萬元，誓言透過司法途徑，救出該學生與其母親。

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