全美最大餐飲展 中餐博覽會受矚目

駐芝中領館總領事王保東(前右四)出席開幕式。(主辦方提供)

全美餐飲展(NRA Show)為期四天的展期，18日在芝加哥 麥克米克展覽中心(McCormick Place)畫下尾聲，美國中餐聯盟、美中餐飲協會與餐飲家雜誌在展場聯合主辦的「第八屆全球中餐博覽會」成為關注焦點。

作為全球最具影響力的餐飲服務業盛會，今年的全美餐飲展吸引全球超過上百個國家、逾2000家參展商進駐，展覽總面積超過數十萬平方呎。現場分成食品飲料、餐飲設備、前沿科技等核心展區，全方位預示未來一年的餐飲業風向。

中餐展區自2017年創建至今已走過10個年頭(期間因疫情 停辦2年)。全球中餐博覽會組委會主任、美國中餐聯盟主席鍾富華指出，如今中餐展區在NRA Show中以「全球中餐博覽會」的獨立名義，成為全館規模最大、凝聚力最強的亞餐集中展位，對提高中餐的國際影響力發揮關鍵作用。

主辦方在展期間，陸續舉辦了國際中餐培訓基地對接、川滇預製菜品鑑、奶茶品享、中餐供應鏈對接，以及圍繞中餐出海與資源整合的「餐飲家俱樂部」沙龍，全方位展現「中國味道、中國品牌、中國供應鏈」加速走向國際舞台的藍圖。

博覽會並舉行了「第四屆餐飲家金像獎頒獎典禮」，表彰長期在美推動中餐發展及引領品牌出海的傑出代表。其中中國駐芝加哥總領事館總領事王保東向「皇上皇燒臘」總裁馬森柱頒發「終身成就獎」，表彰其14歲入行至今在美推廣港式粵菜的卓越貢獻。

傑出出海品牌獎則由美國廣東商會會長陳健明向中餐連鎖巨頭「快樂小羊」與「張亮麻辣燙」頒發，讚揚其引領中餐國際化的成績。傑出餐飲科技獎得主為提點科技、燧氏科技、長膳智能科技，象徵數位化轉型正深度賦能傳統餐飲。

MenuSifu聯合創始人李宇向陳素描頒發傑出餐飲家獎，也向蔣文濤頒發傑出貢獻獎；美中餐飲協會常務副會長徐婕雯向崧月拉面頒發傑出餐廳獎，另一得獎餐廳Sushi Yama由鄭時坦頒獎；蔣文濤獲傑出貢獻獎；美亞健康協會行政主任劉紅向肖予凱頒發傑出廚師獎，另一得獎者為劉弦。

王保東致詞時表示，中餐在美具有極高知名度。他引述美國總統川普最近訪華時的發言指出，「在美國，中餐館的數量比五大快餐連鎖店加起來還要多。」王保東勉勵中西部中餐業者，應善用人工智慧等強大科技來提升產業競爭力。

美中餐飲協會會長鄭時坦則深度解析了「AI智能與數位化科技」趨勢。他指出，從智能點餐、機器人服務到智慧廚房與供應鏈大數據管理，新技術將全面優化營運，為中餐出海帶來更多可能。

此外，本屆博覽會成功對接中國製造業供應鏈。在陳健明見證下，主辦方與陽江威勞商業(VELEO)、大聯供應鏈、廣東四通集團等現場簽署合作協議，並啟動「2027廣貨天下行·美國中餐論壇」。同時，美國亞裔名廚同盟(ACA)主席鄧聯光也在活動中解析如何幫助亞裔餐飲精準對接美國主流體系，開拓全球商機。

李錦記公司參展。(主辦方提供)

煮菜機器人備受關注。(特派員黃惠玲／攝影)

主辦方、贊助方感謝駐芝中領館領事王匡廷(右二)、孫坤(右一)支持參與。(特派員黃惠玲／攝影)

美國中餐聯盟主席鐘富華與廣東四通集團代表簽署合作協議。(主辦方提供)

駐芝中領館總領事王保東(右)頒終身成就獎給「皇上皇燒臘」總裁馬森柱(左)。(主辦方提供)

部分獲獎者。(特派員黃惠玲／攝影)

與會代表與部分得獎者。(特派員黃惠玲／攝影)