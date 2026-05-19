伊州8成選民 支持設限或反對建數據中心

因應市場需求，近年數據中心愈蓋愈多。(路透)

最新民調 顯示，伊利諾州 選民對數據中心(Data Center)發展態度趨於謹慎，多數人支持加強監管，甚至有相當比例民眾反對新建數據中心，凸顯能源、用水與環境影響議題正成為政策焦點。

根據「全球策略集團」(Global Strategy Group)於3月16日至19日針對800位選民進行的調查，約68%受訪者支持立法，以「降低數據中心對公共事業帳單、氣候與水資源的影響，同時允許其建設」。另有21%表示反對，但其中過半(56%)反對的原因，是完全不支持興建數據中心。整體而言，約80%的受訪者不是支持嚴格規範，就是反對新增建設。

該民調由伊州 清潔崗位聯盟(Illinois Clean Jobs Coalition)委託進行，支持推動「保護水資源、能源與用戶權益法案」(Protecting Our Water, Energy, and Ratepayers Act，簡稱POWER法案，參議會4016號、眾議會5513號)。調查誤差範圍為正負3.5%。

結果顯示，該法案初步獲得跨黨派支持，其中民主黨與無黨派選民支持度最高達71%，共和黨支持度為61%。不過，在反對法案的共和黨選民中，有56%表示其立場源於反對任何數據中心建設；在伊州南部選民中，持相同看法者達64%。

民調亦顯示，選民對具體監管措施幾乎達成高度共識。例如，96%支持要求數據中心負擔水資源基礎設施成本，93%支持採用節水冷卻系統，91%支持禁止將能源成本轉嫁至消費者帳單，另有91%支持要求業者自備潔淨能源與儲能系統。另有92%主張，在項目啟動前應評估其對弱勢社區的健康與環境影響，86%支持限制備用柴油發電機僅在緊急情況使用。

此外，高達97%的受訪者同意，數據中心應公開其用水來源與使用情況。

在產業形象方面，民調顯示新科技整體觀感偏負面。約39%受訪者對人工智慧持正面看法，51%持負面；對大型科技公司，35%正面、55%負面；數據中心則僅30%正面、51%負面，其中「非常負面」比例達32%，為三者中最高。

分析指出，相關立法部分反映選民對科技產業影響的疑慮。不過，民調顯示，僅37%表示若議員支持該法案會提升其好感度，17%表示會降低，另有48%則稱無影響，顯示儘管支持監管聲浪高，但尚未成為決定選民取向的關鍵議題。