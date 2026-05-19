數據中心耗電 伊州6月電費開漲12％

伊州ComEd用戶即將在下月迎來帳單調漲。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著人工智慧(AI)資料中心用電需求暴增，加上原有電費 補貼即將到期，芝加哥地區電力公司ComEd宣布，自6月起北伊利諾州 住宅用戶每月電費至少上漲12%，引發外界對能源供應與電價壓力的關注。

ComEd表示，目前一般住宅平均每月電費約為107元，6月起預計將提高至至少120元。此次漲價主因之一，是原本針對核能與再生能源的臨時電費抵免措施將於本月底結束。此外，AI數據中心大量增加用電需求，也推高區域批發電價。

ComEd指出，北伊州 目前已有超過80座大型資料中心運作，另有75項大型商業開發案正在規畫中，未來也將成為高耗電用戶。根據公司先前向州政府提交的文件，單一大型資料中心的預估用電量，平均足以供應1400家大型零售商店使用。

近年包括Google、Meta、Microsoft與Amazon等科技巨頭積極發展AI技術，使資料中心數量快速成長，進一步推升全美電力需求。

能源專家指出，目前美國包括煤電廠等舊型發電設施持續關閉，但風能與太陽能等新型能源建設速度無法跟上需求成長，導致供電壓力加劇。環保團體表示，未來新電力基礎建設成本應由科技公司負擔，而非轉嫁給一般家庭用戶。

伊州自然資源保護協會(NRDC)政策主任Madeline Semanisin表示：「除非資料中心自行帶來新的潔淨能源並負擔相關基礎設施成本，否則電費恐將持續上升。」

除了用電問題外，資料中心大量冷卻系統所需的水資源，也引發環保疑慮。目前伊州議會正審議相關法案，希望增加資料中心開發透明度與監管機制，但本會期即將於月底結束，法案時間相當緊迫。

ComEd則指出，公司本身並不發電，電價主要由總部位於賓州的區域電網營運商PJM Interconnection根據市場需求制定。該機構近年也因電價高漲，遭到伊州州長普立茲克等政界人士批評。

ComEd呼籲民眾透過改善隔熱、使用節能家電等方式降低耗電量；州政府也提醒，低收入家庭可申請能源補助計畫，以減輕水電費負擔。