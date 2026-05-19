聚僑心融主流 芝華社慶亞太裔月暨美建國250年系列活動登場

美亞協會劉紅(立者)說明系列活動。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥華人 社區慶祝美國亞裔 月暨美國建國250周年系列活動籌備委員會，在華埠美亞健康協會辦公樓發布會。本次系列盛會聚焦於慶祝亞太裔傳統月與紀念美國建國250周年兩大核心主題，旨在向美國主流社會展示亞裔文化的獨特魅力，提升華人群體的社會影響力。

發布會上，各大主辦單位詳細介紹了涵蓋文化、體育、公益及社區聯歡的豐富亮點項目：

戴利廣場慶亞裔月暨美國建國250年：由美亞健康協會執行主任劉紅介紹的「亞太裔傳統月暨美國建國250周年慶典」，將於5月21日中午12時在市中心的戴利廣場(Daley Plaza)推出。這是多年來華人社區在市中心核心地帶面向美國主流社會舉辦此類慶典，屆時將通過舞龍舞獅、傳統民間舞蹈等形式，宣傳亞裔對美國歷史發展的卓越貢獻。同日，庫克郡財政長辦公室也將舉行亞太裔傳統月慶祝暨頒獎活動。

摜蛋錦標賽總決賽：芝加哥華人婦女商會將舉辦首度舉辦的「大芝加哥地區健康益智俱樂部-首選摜蛋錦標賽總決賽」5月23日下午1時在美亞協會三樓舉行；華埠博物館則將推出紀錄片「The Six」工作坊，5月29日下午4時30分，邀請作者施萬克特(Steven Schwankert)到美亞三樓，揭秘泰坦尼克號中國倖存者鮮為人知的歷史。

華埠野餐日：由芝加哥第11區區長李惠華等聯合主辦的「2026華埠社區野餐日」將於6月28日上午10時在譚繼平紀念公園熱鬧舉行，免費邀請大眾共襄盛舉。與此同時，美國華人聯盟(UCA)大會及第三屆全美華裔青年大會也將於6月底至7月初在拉斯維加斯召開，歡迎華裔踴躍報名。

紀念乒乓外交55周年比賽：7月11日，海外交流協會將舉辦第七屆「協和星光杯」華人乒乓球比賽，特別紀念中美「乒乓外交」55周年。此外，芝加哥廣州協會也將於7月中旬舉行由廣州市僑聯專屬定制的「廣州茶居」掛牌儀式，打造凝聚海內外廣府同胞的優質商貿與聯誼平台。

音樂橋樑與健康公益：系列活動的重頭戲之一，是由賈儒擔任藝術總監、美亞健康協會等主辦的年度籌款晚會。這場名為「我們搭建橋梁 · 我們珍藏記憶」的慈善音樂會暨晚宴將於8月22日跨界聯手芝加哥交響樂團女董事、著名指揮家米納·祖克裏及先鋒交響樂團、格萊美獎福音合唱團、頂尖歌唱家魏博雅、胡斯豪等，共同為提高公眾對阿爾茨海默症的認知募集善款。

隨後，人民藝術團也將在8月29日帶來迎中秋歌舞會，並將於11月推出慶祝人藝十周年以及美國建國250周年的晚會。

籌委會表示，這一系列活動不僅是一場橫跨數月的文化盛宴，更是大芝加哥地區華人社團展現空前團結、融入主流、回饋社區的重要里程碑。歡迎廣大華僑華人及各界朋友積極參與，共同見證歷史。

系列活動主辦負責人以及僑社代表。(特派員黃惠玲／攝影)

系列活動一覽表。(特派員黃惠玲／攝影)

人民藝術團劉曄(立者)介紹將於11月推出慶祝人藝十周年以及美國建國250周年的晚會。(特派員黃惠玲／攝影)