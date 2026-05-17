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最新調查：芝城2/3藝術從業人員 年薪低於4萬元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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不少藝術工作者普遍面臨低薪、高生活成本與缺乏工作保障等問題。(pexels)
不少藝術工作者普遍面臨低薪、高生活成本與缺乏工作保障等問題。(pexels)

最新調查顯示，芝加哥藝術工作者普遍面臨低薪、高生活成本與缺乏工作保障等問題。根據「芝加哥藝術普查」(Chicago Arts Census)，近三分之二受訪藝術從業人員年收入低於4萬元，低於芝加哥平均人均收入。

這項調查源於疫情期間，由藝術工作者自發推動，希望透過數據呈現產業困境，共有超過1,200名來自不同藝術領域的人參與。調查也獲得Walder Foundation與John D. and Catherine T. MacArthur Foundation等基金會資助。

調查指出，44%的受訪者曾攻讀或完成碩士學位，但擁有房產的比例仍低於一般芝加哥居民。超過半數受訪者為女性，約六成為白人，受訪者遍及芝加哥77個社區。

普查策畫人之一鮑文(Kate Bowen)表示，藝術工作者長期都感受到這些壓力，如今首次透過完整數據被看見。

報告發布之際，美國藝術產業正面臨經費縮減。地方藝術預算遭削減，州政府預算停滯，聯邦層級也面臨壓力。不過，芝加哥政府仍重視藝術產業對觀光與經濟的重要性。

然而，藝術工作者普遍認為職涯缺乏穩定性。調查顯示，88%的受訪者認為自己的工作具有價值，但不到半數認同工作有保障。雖然95%表示曾獲得報酬，但只有57%能準時收到薪資，約37%的人表示經常延遲領款。

鮑文指出，許多藝術工作者屬於合約制，往往必須先自行墊付製作成本，待專案完成後才能領錢。她擔心，若芝加哥生活成本持續上升，藝術人才可能離開這座城市，甚至退出藝術產業。

由於調查完成於2024年美國總統大選前，因此尚未反映聯邦藝術補助縮減的影響。不過，調查團隊表示，近期已持續聽聞政府與基金會縮減藝術資金。

參與調查的ACRE項目總監史戴普特(Anthony Stepter)表示，過去藝術工作者只能用個人經驗向政策制定者陳情，如今終於擁有具體數據支持，包括收入、教育與托育等資訊。

疫情 芝加哥 芝城

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