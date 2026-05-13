芝培德學校首次參加科學賽 3學生獲佳績

孫慧恩(Miya Sun，左至右)、劉若琳(Caroline Liu)、皮特斯(Rachel Peters)在伊州科學競賽中表現傑出。(培德基督教學校提供)

位於芝城華埠 的培德基督教學校(Pui Tak Christian School, PTCS)今年首次參加科學競賽，即創下亮眼成績。其中三位學生劉若琳(Caroline Liu)、皮特斯(Rachel Peters)以及孫慧恩(Miya Sun)，更在伊利諾州 青少年科學學院(IJAS)州級科學博覽會中榮獲最高榮譽黃金評級(Gold Rating)。

當時培德學校共有六位參賽學生全數獲得金獎，包括安桐(Micah Harakh)、Samuel Yoon、皮特斯、連洛伊(Loise Lian)、劉若琳、孫慧恩。其中皮特斯、劉若琳、孫慧恩三人更榮獲「卓越獎章」(Award of Excellence)，成功晉級州賽。

本次州級科展匯集全州超過600所學校、2300名學生參與。培德學校學生以探討反應速度、食品安全與皮膚科學等生活化議題的研究，在實驗設計、溝通表達及書面報告方面表現優異，全部榮獲最高評級。

科學老師Melody Eng表示：「這是一項了不起的成就，尤其是在我們第一年參賽的情況下。這就是培德學校教育的精髓：好奇心、自律精神和探索偉大思想的勇氣。」

對於一所服務芝加哥華埠社區的學校而言，這項成就不僅是榮譽，更展現了學生在優質教育環境中的潛能與實力。

培德基督教學校(2301 S. Wentworth Ave., Chicago, IL 60616)為註冊 501(c)(3) 非營利機構。本校已於伊利諾州教育委員會(ISBE)、國際基督教學校協會(ACSI)、伊利諾州非公立學校聯盟 (ICNS) 以及兒童與家庭服務部 (DCFS，學前教育)註冊。