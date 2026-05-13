驅逐房客案 庫克郡法院3年受理逾4萬件

全美多地近年面臨嚴峻的住房危機，越來越多住戶遭到房東驅逐。(美聯社)

芝加哥 近年面臨嚴峻的住房危機，根據最新法院數據分析顯示，自2022年4月防疫驅逐禁令結束後，庫克 郡巡迴法院已受理超過4萬起驅逐案件。然而，近四分之一的案件缺失關鍵地址資訊，且驅逐壓力集中於少數族裔社區，暴露出城市住房政策的系統性漏洞。

調查發現，在2022年至2025年間，法院紀錄中有將近1萬案件未標註租客 地址。此外，高達98%的紀錄缺失房東地址，導致公眾難以追蹤大型房東或控股公司的驅逐趨勢。

專家指出，數據的不透明直接阻礙了住房政策的制定。芝加哥市議會住房委員會主席、25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)表示，由於無法從法院取得完整的驅逐分布數據，議會在推動「保障租客法律代表權」等立法工作時面臨極大挑戰。

儘管數據不全，現有資料仍揭示了極端的地區差異，其中南岸(South Shore)：郵遞區號60649(九成為非裔居民)的驅逐案件近2000起，居全市之冠。

對比白人社區：相比之下，白人為主的60622區(人口更多)，同期僅錄得99起驅逐案。

重災區分布：10個驅逐率最高的地區全部位於南區與西區的多數非裔或拉美裔社區。法律援助律師指出，這些地區的租客往往「只要欠繳一個月租金，就立刻面臨法庭訴訟」。

在芝加哥住房法庭，租客與房東之間的法律資源極度不平等。約90%的租客在無專業律師的情況下獨自應訊，而80%的房東擁有專業法律代表。全國性分析顯示，約30%到50%的租客因資訊不透明(如未收到出庭通知)或突發狀況無法出席，最終被判處「缺席敗訴」。

個案A(南岸租客)：一名居住12年的租客在新房東將租金調漲60%後，因無力支付且未收到法院通知而面臨驅逐，最終需尋求法律援助才得以達成和解。

個案B(74歲長者)：租客特拉維斯(Dannies Travis)因住院錯過聽證會，儘管事後提出異議，仍被法官拒絕並遭強制驅逐。她形容法院體系極度不透明，電話與諮詢皆投路無門。

庫克郡巡迴法院書記官斯派羅普洛斯(Mariyana Spyropoulos)辦公室至今拒絕回答有關紀錄保存不當的質疑。