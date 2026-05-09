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刷卡費禁令遭聯邦攔阻 伊州小銀行陷困境

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州議會通過的禁止對部分信用卡費用收費法案，遭聯邦攔阻。(pexels)
伊州議會通過的禁止對部分信用卡費用收費法案，遭聯邦攔阻。(pexels)

聯邦政府已採取行動，攔阻伊利諾州一項禁止對部分信用卡費用收費的爭議性法律。此決定雖然對大型金融機構有利，卻可能讓該州的州立銀行(state-chartered banks0陷入兩難，目前伊州議會正研議後續對策。

美國財政部下屬的獨立機構「貨幣總理府(OCC)」日前發布命令，宣告「預扣」伊州這項領先全美、旨在限制信用卡「交換費」(Interchange Fees，俗稱刷卡手續費)的法律。此舉獲得銀行業協會的熱烈歡迎，零售商則對此表示強烈譴責。

這場銀行業與零售商之間長達近兩年的鬥爭，已從地方法院、伊州首府春田市、媒體一路延燒至華府。然而，由於聯邦政府的這項命令主要針對「全國性銀行」(National Banks)，包括電子支付聯盟(EPC)在內的金融組織指出，伊州議會仍須採取行動，否則州立銀行與信用合作社等規模較小的機構，仍可能面臨高昂的法令遵循成本，而全國性銀行卻能獲得豁免。提案廢除該法的州參議員沃克(Mark Walker)表示，不能容許一套金融法律只適用於一部分銀行，並預期在7月1日法律生效前情況勢必會有變動。

伊州於2024年通過的這項法律，禁止信用卡公司對顧客消費帳單中的「稅收」與「小費」部分收取手續費。零售商指出，目前的收費模式(按總金額計算)不合理地增加了商家負擔；金融機構則反駁，要將稅收和小費從每筆交易中拆分出來，在技術執行上極其繁重且昂貴，最終將影響小企業與消費者。根據美國零售聯合會(NRF)數據，目前的刷卡處理費平均約為交易金額的2%。

伊州零售商協會(IRMA)主席卡爾(Rob Karr)對聯邦的干預表達強烈不滿，批評這是川普政府試圖規避法律並破壞司法系統的舉動，並稱最終決定權應在法院，而非聽命於大銀行的行政機關。與此同時，伊州銀行家協會則警告，若法律生效，部分銀行可能會考慮取消在該州的信用卡服務。

由於聯邦的介入，伊州議會正面臨修正壓力。州眾議員克羅克(Margaret Croke)指出，為了避免造成不公平的競爭環境，進而變相懲罰州立銀行，該法至少應該延期執行，而聯邦政府的立場更強化了直接廢除該法律的正當性。目前法律預計於2026年7月生效，各方利益代表團體今日已於春田市展開新一輪協商，焦點將放在是否再度延後實施日期，以待法庭在5月中旬的進一步審理結果。

聯邦政府 伊利諾州 伊州 稅收 小費 手續費 電子支付聯盟(EPC) 信用卡「交換費」 貨幣總理府(OCC)

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