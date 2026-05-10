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芝林肯動物園犀牛寶寶Hazina 首度亮相

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)出生僅六周的東部黑犀牛寶...
芝加哥林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)出生僅六周的東部黑犀牛寶寶Hazina首度亮相。(林肯公園動物園官方臉書)

芝加哥林肯公園動物園(Lincoln Park Zoo)出生僅六周的東部黑犀牛寶寶Hazina，日前終於在萬眾期待下，邁出了牠生命中通往戶外展區的第一步。儘管這場首度亮相讓現場百餘名粉絲苦候近五小時，但當這隻小犀牛謹慎地跨過門檻、在泥濘中踏出探索自然的小腳印時，現場觀眾無不發出充滿驚喜的讚嘆聲。

這場見面會中，當犀牛館舍的大門緩緩滑開時，眾人焦點都落在這隻名為Hazina(斯瓦希里語意為「寶藏」)的小犀牛與她的母親Kapuki身上。然而，這隻小主角似乎有些「怯場」，在門口徘徊許久，最終耗費了將近5個小時，才在下午跑向戶外環境。

動物園大型哺乳動物與食肉動物策展人庫蒂萊克(Cassy Kutilek)形容Hazina是個活潑的「小急先鋒」，目前正努力學習適應新環境。有趣的是，這種「遲到的首秀」似乎是家族遺傳，她的同父異母哥哥 Romeo在2019年首次露面時，同樣也讓大家等了整整4個小時。

Hazina是黑犀牛物種生存計畫(SSP)下的珍貴結晶。隨著她成功邁出戶外的第一步，這顆「珍貴的寶藏」不僅展現了野生動物的生命力，也為瀕危黑犀牛的保育工作寫下了新的篇章。目前這對母女幾乎形影不離，未來遊客將有更多機會在林肯公園動物園目睹這對溫馨的犀牛母女。

芝加哥

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