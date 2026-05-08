IBM進駐芝城量子園區 承諾創造750個職位

科技巨擘IBM宣布，計畫在「伊利諾量子與微電子園區」(IQMP)開設名為「FutureNow」的交付中心。(芝加哥計畫與發展局官網）

科技巨擘IBM 宣布，計畫在「伊利諾量子與微電子園區」(IQMP)開設名為「FutureNow」的交付中心。這項投資不僅擴大IBM在芝加哥 的量子技術版圖，更承諾將在該市南區創造750個新的全職技術工作崗位，為當地社區帶來巨大的經濟動力。

該中心是IBM在北美少數設立的據點之一，將作為創新樞紐，專門為客戶解決複雜的商業與技術挑戰。這項計畫進一步鞏固了IBM在發展伊利諾州新興量子生態系中的領導地位，並為芝加哥的技術人才提供了起步平台。

IBM執行長克里希納(Arvind Krishna)在奧利弗-哈維學院(Olive-Harvey College)的發布會上表示：「隨著量子運算新時代的到來，我深信兩年之內，這項技術將對產業和人們的生活產生深遠影響。現在正是加倍合作與投資的最佳時機。」

為了培育人才，IBM將參與一項由芝加哥城市學院(City Colleges of Chicago)推動的全新學徒計畫，預計在未來五年內支持500名學生前往該創新中心工作。此外，IBM已承諾至少聘用180名該學徒計畫的畢業生，以達成其與州政府設定的就業目標。

伊州州長普立茲克與芝加哥市長強森均出席了當天活動。普立茲克州長讚揚這項合作確保了「量子革命」的紅利能讓全芝加哥市民共享。

根據州政府提供的資訊，這項投資案獲得了「成長中經濟發展(EDGE)」計畫的稅務抵免激勵。根據協議，IBM 承諾在未來五年內增加750個職位，並在租賃期間進行「重大的資本投資」，以獲得在10年內價值超過1900萬元的稅務抵免。

IBM的FutureNow中心將入駐位於前美國鋼鐵廠(South Works)舊址的「量子作品大樓」(Quantum Works)，該大樓預計於2028年完工。此園區是伊州耗資5億元打造的科技旗艦項目，其中包括2億元用於建設量子計算所需的共享低溫冷卻廠。

此前，IBM已於2024年底宣佈在該園區建立「國家量子演算法中心」，並引進「IBM Quantum System Two」模組化計算機。該設備將於今年秋季先安置在芝加哥大學，待 IQMP 園區完工後遷入。

隨著加州科技公司PsiQuantum與香檳伊利諾大學UIUC相繼加入，該園區正迅速成為全球量子技術的核心。隨著IBM中心與其他龍頭企業的進駐，芝加哥南區正從工業遺址華麗轉身為全球最尖端的量子科學發源地。