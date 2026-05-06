伊州規範預測市場與AI使用 州長簽令防堵濫用

伊州州長普立茲克已經簽署行政命令，禁止州政府員工利用職務取得的未公開資訊進行預測市場投注。(州長官方臉書)

伊利諾州 州長普立茲克政府日前針對兩項新興科技制定規範，包括具爭議性的「預測市場」(prediction markets)與公部門人工智慧(AI)使用準則，加入全美各州因應快速變化科技環境的行列。

普立茲克日前簽署行政命令，禁止州政府員工利用職務取得的未公開資訊進行預測市場投注，並在聲明中提及外界對川普政府相關行為涉及內線交易的質疑。預測市場允許用戶對未來事件下注，近年快速發展，也引發監管爭議。

該命令發布不久後，聯邦司法部宣布，一名美軍士兵涉嫌利用機密資訊，就委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolás Maduro)遭逮捕事件進行預測市場交易並從中獲利，已遭起訴，進一步凸顯相關風險。

目前預測市場監管權歸屬仍存爭議。伊州 博弈委員會(Illinois Gaming Board)自去年起已對包括Kalshi與Polymarket等平台發出停止營運通知，認定其屬非法賭博；但聯邦政府則提告主張，應由美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)負責監管。

法律學者指出，伊州在對抗預測市場方面處於前線，相關訴訟未來可能上訴至最高法院。州長發言人則表示，此行政命令屬預防性措施，並非因特定違規事件而制定。

除預測市場外，州政府亦針對AI使用建立內部規範。根據伊州創新與科技廳(Illinois Department of Innovation and Technology)制定的政策，州政府員工原則上可使用AI工具，但不得涉及歧視或違法用途，不得在無人類監督下自行決策，亦不得未經授權接觸機密或敏感資料。

政策亦規定，若政府機構使用AI與民眾互動或輔助決策，須公開揭露相關應用情形。

此外，州財政廳要求員工使用AI前須事先核准，並建議採用Microsoft Copilot，同時提醒注意模型偏誤、錯誤資訊及資料外洩風險。州審計長辦公室則採類似規範，而檢察總長辦公室目前尚未制定正式AI政策。