移民執法衝擊芝建築業 缺工推高成本 拖延工期

聯邦移民執法衝擊芝加哥地區的建築行業。(pexels)

隨著春季聯邦移民執法行動升溫，芝加哥 建築業正面臨人力短缺衝擊，導致小型住宅工程排程延後、工資上升，郊區施工成本明顯攀升。西側I-355沿線承包商表示，目前工班規模縮減，只能透過加班勉強維持進度，整體工程時程逐漸被拉長。

根據芝加哥太陽報(Chicago Sun-Times)報導，伊利諾州 今年建築業勞動力缺口超過20萬人，其中以勞工、木工與泥瓦工最為短缺。數據顯示，芝加哥都會區約有8萬3522名外籍建築工人，占本地技術勞動力約32.5%，業界指出，當執法行動加強時，施工現場人力供應即出現明顯波動。

人力仲介與工會表示，執法行動導致臨時工聚集點人潮驟減，部分雇主趁機壓低薪資，日薪甚至從約150美元降至約50美元，引發勞工權益團體關注。Latino Union指出，此情況使部分家庭收入不穩，也導致部分工程因缺工而延誤。

此外，聯邦法院近期審理一宗涉及芝加哥警方與Home Depot周邊臨時工衝突的訴訟案件，引發外界對執法行為與企業管理責任的關注。

政策研究機構預估，若工作簽證 失效或大規模遣返持續，芝加哥都會區建築業可能損失數千名勞工，並導致每年高達87億美元經濟損失。金融與產業分析指出，供應鏈與貸款機構已開始對不確定性提高風險評估，部分開發案因此延後或縮減規模。

面對人力不足，多數承包商開始加強文件審查、提升工班訓練並提高薪資以留住人力，也有企業暫緩邊際利潤較低的工程案。不過業界普遍認為，短期調整難以解決長期結構性缺工問題，仍需透過職業訓練與人才培育制度改善供給。

整體而言，業界與勞工團體均指出，移民執法強化正加劇原本已存在的勞動力缺口，使芝加哥建築市場在春季旺季期間面臨更大壓力，施工延誤與成本上升情況恐將持續。

此外，業界人士指出，建築人力緊縮也開始向上游供應鏈外溢，包括建材運輸延遲、分包廠商排程混亂，以及保險成本上升等問題，使整體開發成本進一步墊高。部分中小型承包商因現金流壓力被迫縮減接案量，甚至暫停招工。

學界則表示，此現象反映芝加哥建築產業對移民勞動力的高度依賴結構短期內難以改變，若缺乏系統性補充人力政策，未來公共建設與住宅供給都可能面臨延宕風險。