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芝紅線延伸工程啟動 聯邦補助仍存變數

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝城紅線捷運延長工程日前啟動。(芝市長臉書)
芝城紅線捷運延長工程日前啟動。(芝市長臉書)

芝加哥運輸局(CTA)日前舉行紅線延伸工程動工典禮，前芝加哥公牛隊(Chicago Bulls)球星皮朋(Scottie Pippen)出席站台。芝加哥市長強森與多位民選官員表示，該計畫將彌補南區長期缺乏捷運服務的歷史不公。

此次工程總經費達57億元，將把現有紅線自95街一路向南延伸至130街，並新增103街、111街、115街及130街四座車站。動工儀式於115街與密西根大道交會處舉行，該處亦為未來新站之一。

然而，計畫仍面臨聯邦資金不確定性。聯邦運輸部曾於上月凍結約20億元補助，理由是審查CTA的招聘與承包制度。CTA隨後提告，經聯邦法官介入後資金暫時解凍，但最終裁決預計將於6月出爐。

對於資金是否能全面到位，市長強森未正面回應，僅表示「無法預測白宮的決策，但我們有能力抗爭並勝出」。他並在致詞中批評川普政府針對民主黨城市削減補助，並暗指凍結資金與CTA在承包商遴選中推動多元政策有關。

CTA代理主管利爾森(Nora Leerhsen)指出，該工程預計創造逾1萬2500個建築相關職位，完工後將使南區居民更容易接觸約2萬5000個就業機會，並可將通勤至市中心時間縮短約30分鐘。整體工程預計於2030年完工。

皮朋雖未發表談話，但據CTA表示，他為該工程分包商之一Structure Re-Right的投資人。

紅線南延計畫早在近60年前即被提出，歷經多屆政府推動。前CTA局長卡特(Dorval Carter Jr.)在去年卸任前成功爭取聯邦資金，並完成撥款法律程序。然而，即使已完成簽署，聯邦政府仍於去年10月凍結資金，強調需確保補助未涉及「以種族為基礎的承包」。

目前工程已啟動，未來發展仍取決於聯邦資金最終裁決結果。

此外，社區團體對工程普遍表示歡迎，認為紅線延伸將改善南區長期交通不便問題，並有助帶動沿線商業發展與房市活絡。然而，也有居民關切施工期間可能帶來的噪音、交通衝擊與房價上漲壓力，呼籲市府提前提出配套措施，以避免弱勢族群被迫遷移。

專家指出，若能結合可負擔住宅政策與在地就業培訓，將有助確保開發利益回饋社區。未來數年，工程進度、資金穩定性與社區溝通，將成為決定此重大建設成敗的關鍵因素。

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