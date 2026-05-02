強森民調下滑 2027芝市長選戰添變數

芝加哥市長強森。(芝市長臉書)

最新由蘇福克大學(Suffolk University)與芝加哥論壇報(Chicago Tribune)公布的民調顯示，芝加哥市長強森的不滿意度已高於滿意度，為2027年市長選舉前景投下變數。整體而言，44%受訪者對強森持負面看法，僅34%給予正面評價；在此同時，治安與住房負擔能力仍是市民最關切議題。

該調查於4月11日至15日進行，訪問500名芝加哥成年居民，涵蓋全市50個選區，採英、西語電話訪問方式進行，抽樣誤差為正負4.4個百分點。民調由蘇福克大學政治研究中心負責，依據美國人口普查 與美國社區調查數據進行加權與配額設計。

調查顯示，強森支持度在族群與政黨間出現明顯落差。非裔 受訪者中，43%持正面評價、38%負面；白人受訪者則明顯偏向負面，僅27%正面、54%負面；拉丁裔則為39%正面、32%負面。政黨方面，民主黨 支持者較傾向支持強森(44%正面、35%負面)，無黨籍選民則多持反對立場(27%正面、49%負面)。

約四分之一受訪者將治安列為最重要議題，其中59%對強森持負面評價。另一方面，有54%受訪者支持將部分芝加哥警察局預算轉向社會服務。同時，高達80%民眾認為警方隨身攝影機畫面應在24小時內公開。

隨著2027選戰話題升溫，潛在參選人也開始受到關注。伊利諾州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)的好感度為42%，負評僅7%；州審計長曼多扎(Susana Mendoza)則為38%正面、11%負面，顯示兩人具備初步優勢。

整體而言，強森的支持主要集中於非裔選民與民主黨支持者，但在白人與無黨籍選民中支持度偏低，恐成未來選戰關鍵變數。另一方面，詹雅斯除民調領先外，亦被指握有約1830萬元競選資金，具備募款優勢。不過，民調專家指出，現階段的知名度與資金仍不足以作為最終勝負指標。

分析指出，此次民調僅為階段性觀察，凸顯強森在治安與居住負擔議題上的挑戰，也反映潛在競爭者可能藉此切入。未來民調走勢與正式參選宣布，將成為判斷2027年選情變化的重要指標。