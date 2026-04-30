全美空氣品質報告 伊州逾220萬兒童暴露空汙中

美國肺臟協會(American Lung Association)在今年的地球日發布最新「空氣品質報告」，指出伊利諾州超過220萬名兒童正暴露於不健康的空氣汙染之中。報告同時顯示，全美近一半兒童生活在空氣品質不達標的地區。

報告指出，芝加哥 -瑞柏(Chicago-Naperville)大都會 區在臭氧汙染排名中位列全美第15名，並被評為「F」等級。全州共有約220萬名兒童正承受不健康空氣影響。全國方面，約3350萬名未滿18歲的兒童(占46%)，生活在至少一項空汙指標不及格的地區；若計入所有年齡層，約44%、即1.52億人口同樣面臨空氣品質不良問題。

報告指出，雖然細懸浮微粒汙染略有改善，但臭氧汙染情況卻呈惡化趨勢。該會倡議主任漢密爾頓(Kristina Hamilton)表示，潔淨空氣對家庭健康至關重要，「然而芝加哥地區仍有過多人暴露於高濃度臭氧與粒子汙染之下，導致兒童氣喘發作、慢性疾病增加，也讓戶外工作者面臨健康風險。」

報告亦提到，2025年7月31日，芝加哥空氣品質一度成為全球最差，主因為加拿大野火煙霧籠罩。全年統計顯示，芝加哥都會區共有18天空氣品質不健康，較2024年減少3天。

此外，報告批評環境保戶機構(Environmental Protection Agency)在川普政府期間放寬空氣管制標準，未能改善汙染問題。

漢密爾頓呼籲伊州 決策者採取行動，並支持芝加哥市議會推動由市長強森提出的「Hazel M. Johnson累積影響條例」，以保護長期承受汙染的社區。同時，她也倡議推動州級立法，限制倉儲汙染並擴建電動車充電設施，促進零排放交通發展。