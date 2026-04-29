芝城歐巴馬總統中心6/19開放 門票即起開賣

歐巴馬總統中心即日起陸續開放對外售票。(歐巴馬基金會官網)

位於芝加哥 南區傑克森公園(Jackson Park)的「歐巴馬 總統中心」(Obama Presidential Center)即將在6月19日對外開放，官方宣布博物館參觀門票即日起陸續開賣，民眾很快就能親身走訪這座備受矚目的文化地標。

歐巴馬總統中心落戶芝加哥的計畫於2015年宣布，園區工程於2021年正式動工。原本同年即計畫開放，但因一系列法律訴訟挑戰選址，以及聯邦審查程序等因素，工程多次延誤。直到2024年6月，主博物館建築才完成封頂，達到設計高度的重要里程碑。

根據規畫，創始會員(Founding Members)已經可以優先購票；一般民眾則可於5月6日開始購票，並預約參觀日期。首波開放參觀時段為6月19日至11月30日，預料將吸引大量遊客與歷史愛好者前往朝聖。

票價方面，成人門票為30元，3歲至11歲兒童為23元，2歲以下幼童則可免費入場。此外，凡持有伊利諾州 居住證明的民眾，每周二可免費參觀博物館，進一步提升在地居民的參與度與可及性。

館方表示，所有入館採「分時段預約制」(timed-ticketed entry)，以控管人流並確保參觀品質。

除了需購票入場的博物館主體外，整個園區大部分空間與28件公共藝術品，還有景觀花園、步道、兒童遊樂場、芝圖書館分館，均將免費對外開放。

曾在2010年主導白宮橢圓形辦公室翻新的室內設計師史密斯(Michael S. Smith)，則在高中心塔樓四樓，完整復刻歐巴馬時期的總統辦公空間。

史密斯當年的設計包含溫暖色調、酒紅色編織窗簾、霍普(Edward Hopper)的藝術品及摩斯(Samuel Morse)的電報機模型。其中最為人津津樂道的細節，是咖啡桌上擺放的一盆「木碗蘋果」。史密斯憶述，當時他拒絕了白宮花店擺放鮮花的提議，改用象徵務實與美國特色的蘋果，結果大受歡迎。

這座1比1的複製品將極致追求細節，從家具、書籍到地毯均完全還原。訪客不僅能走進這個空間，還能坐在「堅毅桌」(Resolute Desk)後，感受當年歐巴馬接待貴賓與幕僚的場景。

該中心總投資金額高達8.5億元，未來開放後，預期將帶動觀光、就業及地方經濟成長，同時成為教育與公共對話的重要平台。詳情可查：https://obama.org/visit/