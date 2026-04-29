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信評、郵區、年齡影響伊州汽車保費 詹雅斯擬立法限制

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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伊州州務卿辦公室公布一項分析指出，除事故外，駕駛年齡、信用評分、郵遞區號都會造成...
伊州州務卿辦公室公布一項分析指出，除事故外，駕駛年齡、信用評分、郵遞區號都會造成保費差距。(美聯社)

一項由伊利諾州務卿辦公室委託進行的最新研究指出，汽車保險公司在計算保費時，除事故紀錄與酒駕等駕駛行為外，亦大量採用年齡、信用評分及郵遞區號等因素，導致部分族群需支付顯著較高的費用，且這些差異對長者、低收入與勞工家庭影響尤為明顯。

16日公布的這項研究，由紐約審計機構O'Neil Risk Consulting & Algorithmic Auditing執行。結果顯示，信用評分不佳的駕駛，其保費可能高達信用優良者的2.7倍以上；而年齡因素同樣帶來顯著差距，80至84歲駕駛即使無違規紀錄，其人身傷害保險費率仍可能比50多歲駕駛高出最多72%。此外，即使其他條件完全相同，不同郵遞區號的駕駛保費差距亦可達2.5倍以上。

研究指出，這些「乘數式因素」(multiplicative factors)在保費計算中相互疊加，使特定族群承擔更高成本。例如，居住在芝加哥南郊Harvey(郵遞區號60426)的駕駛，其人身傷害保費可能是伊州下州Warsaw(郵遞區號62379)駕駛的兩倍以上，即使兩者駕駛條件完全一致。

州務卿詹雅斯(Alexi Giannoulias)表示，這項研究為多年來民眾的感受提供了數據佐證，「伊州駕駛長期面臨因自身無法控制因素而被加重保費的情況」。他正推動一項立法，試圖限制此類被認為具歧視性的定價方式。

該法案已於今年3月在州眾議會通過，目前正等待州參議會表決。法案內容要求伊州保險廳審查超過10%的保費調漲，並在認定收費過高時要求業者退款；同時，若調整被認定為「過高、不足或具不公平歧視性」，州政府亦可提出異議。州務卿辦公室指出，目前全美僅伊州與懷俄明州尚未建立類似的費率審查制度。

根據官方數據，伊州汽車保險費用在2024年上升約18%。州長普立茲克今年稍早亦曾因房屋保險平均上漲27%，與總部位於Bloomington的State Farm公開交鋒，呼籲加強監管。

不過，保險業者對此法案持強烈反對立場。一個由多家保險公司組成的聯盟在聲明中指出，該法案可能成為「本州史上最具破壞性的保險監管改革」，警告此舉恐擾亂市場並推高保費。業者還說，伊州目前汽車保費仍低於全國平均約18%，且因事故與理賠件數減少，保費已有下降趨勢，與全國普遍上升的情況不同。

對此，消費者團體Illinois PIRG主管史卡爾(Abe Scarr)反駁稱，業界是在「製造恐慌」，並主張應禁止在保費計算中使用信用評分與種族等因素。不過，他也坦言，目前眾議會通過的版本並未明確禁止這些因素，僅可能透過「不公平歧視」條款間接限制相關做法，實際效果仍有待觀察。

此外，一名保戶稱，儘管多年未提出理賠申請，其保費仍逐年上升，保險公司解釋為所在地區理賠案件增加所致。她指出，這樣的保費負擔已難以承受，質疑為何需因居住地而支付更高費用。

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