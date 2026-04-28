憂移民抓捕 芝「五月五日」遊行連續第2年停辦

慶祝「五月五日(Cinco de Mayo)」是墨西哥裔社區的年度重要活動之一。(pexels)

芝加哥小村區(Little Village)一年一度的墨西哥 「五月五日(Cinco de Mayo)」遊行，因擔憂移民 執法升溫帶來安全風險，日前宣布取消舉辦，這也是該活動連續第二年宣布停辦。此決定在社區內引發不同聲音，有人支持這是必要之舉，也有人憂心將衝擊地方經濟。

主辦單位表示，取消遊行主要基於安全考量。Casa Puebla及舍麥路商會(Cermak Road Chamber of Commerce)會長埃斯科巴(Hector Escobar)指出，近期移民執法行動仍在持續，「許多勤奮工作的居民被帶走，在這樣的情況下，實在難以慶祝，做出取消決定非常艱難。」

然而，部分商家對此感到失望。廚藝學校Food Hero Culinary School負責人哈羅(Javier Haro)表示，遊行原本是吸引全國遊客的重要機會，「沒有活動，就像家人不再到來」，不僅影響人潮，也讓商機流失。他說，社區與政治領袖仍可合作制定方案，在安全與活動之間取得平衡。

「五月五日」原為紀念1862年墨西哥擊敗法軍的重要節日，每年5月初，小村區都會舉行熱鬧遊行，吸引數百人參與，展現墨西哥文化活力。然而，自去年秋季以來，芝加哥移民社區感受到執法人員出現頻率增加，使氣氛趨於緊張。

對此，也有居民持不同看法。小村社區委員會(Little Village Community Council)主席恩里克斯(Baltazar Enriquez)表示，越是在困難時刻，越應維持正常生活與傳統，「不該讓政策影響我們的文化與慶祝活動」。

社區人士指出，遊行不僅是節慶，更是促進文化傳承與經濟發展的重要平台，能協助居民尋找工作機會、創業及建立人際連結。儘管今年沒有官方遊行，地方仍呼籲民眾走出家門，支持在地商家與社區活動。

恩里克斯也以輕鬆語氣呼籲：「拿出龍舌蘭酒，一起享受生活。」主辦單位表示，目前仍難判斷明年是否恢復舉辦，但對未來保持審慎樂觀態度。