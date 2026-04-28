我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

憂移民抓捕 芝「五月五日」遊行連續第2年停辦

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
慶祝「五月五日(Cinco de Mayo)」是墨西哥裔社區的年度重要活動之一。...
慶祝「五月五日(Cinco de Mayo)」是墨西哥裔社區的年度重要活動之一。(pexels)

芝加哥小村區(Little Village)一年一度的墨西哥「五月五日(Cinco de Mayo)」遊行，因擔憂移民執法升溫帶來安全風險，日前宣布取消舉辦，這也是該活動連續第二年宣布停辦。此決定在社區內引發不同聲音，有人支持這是必要之舉，也有人憂心將衝擊地方經濟。

主辦單位表示，取消遊行主要基於安全考量。Casa Puebla及舍麥路商會(Cermak Road Chamber of Commerce)會長埃斯科巴(Hector Escobar)指出，近期移民執法行動仍在持續，「許多勤奮工作的居民被帶走，在這樣的情況下，實在難以慶祝，做出取消決定非常艱難。」

然而，部分商家對此感到失望。廚藝學校Food Hero Culinary School負責人哈羅(Javier Haro)表示，遊行原本是吸引全國遊客的重要機會，「沒有活動，就像家人不再到來」，不僅影響人潮，也讓商機流失。他說，社區與政治領袖仍可合作制定方案，在安全與活動之間取得平衡。

「五月五日」原為紀念1862年墨西哥擊敗法軍的重要節日，每年5月初，小村區都會舉行熱鬧遊行，吸引數百人參與，展現墨西哥文化活力。然而，自去年秋季以來，芝加哥移民社區感受到執法人員出現頻率增加，使氣氛趨於緊張。

對此，也有居民持不同看法。小村社區委員會(Little Village Community Council)主席恩里克斯(Baltazar Enriquez)表示，越是在困難時刻，越應維持正常生活與傳統，「不該讓政策影響我們的文化與慶祝活動」。

社區人士指出，遊行不僅是節慶，更是促進文化傳承與經濟發展的重要平台，能協助居民尋找工作機會、創業及建立人際連結。儘管今年沒有官方遊行，地方仍呼籲民眾走出家門，支持在地商家與社區活動。

恩里克斯也以輕鬆語氣呼籲：「拿出龍舌蘭酒，一起享受生活。」主辦單位表示，目前仍難判斷明年是否恢復舉辦，但對未來保持審慎樂觀態度。

墨西哥 移民

上一則

亞城議會出手 反ICE設拘留中心 警須記錄移民執法

延伸閱讀

應對ICE執法 劉醇逸等舉辦移民講座

應對ICE執法 劉醇逸等舉辦移民講座
皇后區「認識你的權利」講座周日舉行 應對ICE執法行動

皇后區「認識你的權利」講座周日舉行 應對ICE執法行動
紐約移民聯盟 籲市府預算擴大照顧移民社區

紐約移民聯盟 籲市府預算擴大照顧移民社區
曼哈頓華埠遊民所安置性侵犯 緊鄰學校、公園 家長恐慌社區憂

曼哈頓華埠遊民所安置性侵犯 緊鄰學校、公園 家長恐慌社區憂

熱門新聞

嬰兒潮世代年紀漸長，對退休生活的期待也出現改變。(松年中心)

最佳高齡居住城市紐約奪冠 芝加哥、波士頓排2、3名

2026-04-24 18:49
兩名失蹤的南佛羅里達大學孟加拉籍博士班研究生，利蒙(Zamil Limon，左)及布里斯蒂(Nahida Bristy，右)，目前利蒙的屍體已被尋獲，布里斯蒂仍下落不明。(南佛大校警局)

南佛大2孟加拉博士生1死1失蹤 白人室友被捕

2026-04-24 21:07
示意圖。（美聯社）

新州中國女留學生當街被ICE逮捕 救援大費周章

2026-04-19 20:10
中華台北啦啦隊20晚抵達，與接機僑胞合影。（記者陳文迪/攝影）

中華台北隊抵佛州參加世界啦啦隊錦標賽 僑胞接機送暖

2026-04-21 20:40
波士頓市長吳弭。(吳弭官方臉書)

補助LGBTQ移民每人500元 波城市長吳弭辦公室急否認

2026-04-21 10:34
ICE在新州的抓捕行動，衝擊當地餐飲業人力。(pexels)

餐廳員工突失蹤 ICE抓捕重創新州餐飲業

2026-04-21 10:56

超人氣

更多 >
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉