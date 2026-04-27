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空置率降 芝州街逐漸復甦面臨轉型關鍵

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝市環區空置率略有改善。(特派員黃惠玲／攝影)
芝市環區空置率略有改善。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥市中心環區(The Loop)正處於轉型關鍵期。疫情後遠端辦公衝擊人流與零售，州街(State Street)一度出現高達約35%的空置率，多家品牌撤離。近年則出現復甦跡象，環區整體空置率自2024年的29.8%降至2025年的28.5%，州街亦回落至約28.8%，各界主張未來應透過提升人口密度，推動辦公樓轉為住宅、酒店，帶動投資回流，以再創該商區榮景。

回顧歷史，芝加哥市政府早在1982年便與芝市中心委員會(Chicago Central Area Committee)達成共識，一致認同需全面檢視州街發展，以維持其零售核心地位。這一共識催生了1983年的「中心區計畫」(Central Area Plan)，也首次提出今日千禧公園(Millennium Park)的構想，並聚焦交通建設與住宅供給的重要性。40多年後，隨著房地產市場劇變，當年的規畫思維再度被提出檢視。

近期舉行的「州街峰會」上，政商領袖聚焦振興策略。與會者普遍表示，州街不僅是購物地，更應成為帶動觀光與城市形象的核心引擎。具體方向包括加強與周邊大學連結、改善步行環境與公共安全、增加居民人口，以及打造更具特色的城市體驗。

產業觀點亦指出結構性挑戰。自2020年以來，包括Anthropologie、Express、H&M與Urban Outfitters等品牌撤出，反映人流減少與消費模式轉變。專家稱，州街目前面臨「定位模糊」問題，相較於以科技產業著稱的富頓市場(Fulton Market)，其品牌形象仍待重塑。

在空間再利用方面，開發商提出將老舊辦公樓改建為住宅或酒店，以提升區域活力。例如前州府大樓Thompson Center正轉型為Google芝加哥總部，象徵大型企業對市中心的長期信心。市府亦支持多元用途開發，透過政策引導私人資金投入。同時服飾連鎖Gap以及大型書店Barnes & Noble也陸續回歸州街。

環區商業活動這幾年逐步回溫。去年已有45家新店開業，今年預計再新增至少26家。在「拉謝爾走廊復興計畫」(La Salle Corridor Revitalization)等政策帶動下，市場信心回升，接下來如何進一步使州街完整推動零售入駐，讓消費體驗升級、促使人口回歸，備受關注。

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