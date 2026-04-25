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伊利諾州眾議會通過 芝熊隊球場或落腳阿靈頓高地

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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在阿靈頓高地新建芝加哥熊隊主場的法案，已經在伊州眾議會投票通過。(芝加哥熊隊)
在阿靈頓高地新建芝加哥熊隊主場的法案，已經在伊州眾議會投票通過。(芝加哥熊隊)

伊利諾州眾議會日前通過備受矚目的「巨型開發法案」(HB910)，該法案被視為決定美式足球芝加哥熊隊(Chicago Bears)未來是否留在伊利諾州的關鍵一步。該法案以78票贊成、32票反對過關，將送交州參議會審議。

HB910由州眾議員巴克納(Kam Buckner)主導，他表示，此案旨在為數十億元級開發案提供最長40年的房產稅凍結機制，以提升投資可行性，其中包括熊隊有意在阿靈頓高地(Arlington Heights)興建新球場計畫。法案亦規定，開發商需與地方政府協商額外支付費用，其中一半將用於房產稅減免，60%直接回饋當地住宅屋主，其餘40%納入全州減稅基金。

熊隊方面對眾議會進展表示歡迎，但表示仍需進一步修正條文，才能讓阿靈頓高地方案具備實際可行性。球隊聲明指出，支持州府就基礎建設資金與稅制安排持續協商。

州長普立茲克辦公室亦表示，州府一貫立場是希望熊隊留在伊州，同時確保納稅人利益不受損。州府近月已協調球隊、地方政府及立法機關，就基礎建設、稅務公平與可負擔性進行磋商，此次表決為重要進展。

法案審議過程中，是否影響學區財源成為爭議焦點。過去類似稅收減免措施常被批評削弱學校經費。巴克納表示，本案已納入「保障學區」條款，確保教育經費不受影響，並賦予地方政府談判與監督權限，避免重蹈以往稅基流失覆轍。

至於現有主場士兵球場(Soldier Field)的未來仍充滿變數。根據報告，芝加哥市對2002至2003年球場翻修仍負債約3.56億元，若計入利息，總成本可能達5億至6億元。隨著熊隊可能遷往郊區或跨州發展，該債務與球場用途問題仍待進一步討論。

目前熊隊除考慮阿靈頓高地外，也評估印第安納州哈蒙德(Hammond)的選址。印州已通過相關法案，試圖吸引球隊遷出伊州。另一方面，國家美式足球聯盟(NFL)亦要求球隊於近期提交球場計畫進展，對伊州立法形成時間壓力。

HB910接下來將於28日展開的州參議會期審議，若通過將送交州長簽署或否決。若遭否決，需眾參兩會達五分之三多數方可推翻。此案後續發展，將直接影響熊隊去留與區域經濟布局。

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