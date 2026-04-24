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最佳高齡居住城市評比 芝加哥、波士頓、華府分居2、3、4名

特派員黃惠玲／綜合報導
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嬰兒潮世代年紀漸長，對退休生活的期待也出現改變。(松年中心)
嬰兒潮世代年紀漸長，對退休生活的期待也出現改變。(松年中心)

隨著嬰兒潮世代在2026年已經有首批成員邁入80歲，對退休生活的期待也出現明顯轉變。根據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)最新公布的年度「最佳高齡居住城市」(Best Senior Living)評比，紐約市以65個社區入選居冠，芝加哥則以61個排名第二，波士頓有57個、華府50個名列第三、第四名。

該報告已邁入第五年，今年調查規模創新高，涵蓋超過50萬名住民及其家屬意見，並評估全美逾3000個高齡住宅社區。評比範圍包括協助式生活(assisted living)、獨立生活(independent living)、失智照護(memory care)，以及持續照護退休社區(CCRCs)。

美新世界報導高齡報告的負責人皮爾斯(Liz Pearce)表示，持續照護退休社區提供多層級照護服務，從基本生活協助到專業護理皆涵蓋，使住民能隨健康狀況變化，持續在同一社區生活。她指出，華府地區入選社區之所以脫穎而出，在於同時兼顧高品質醫療照護與生活服務，「不僅照顧健康，也重視生活品質」。

此次評比以住民滿意度為核心，涵蓋與管理層互動、餐飲品質、設施完善度及活動安排等指標。皮爾斯說，關鍵在於整體居住體驗，「是否讓人感覺像在家一樣」。

分析指出，芝加哥之所以名列第二，主要受益於其龐大且成熟的醫療體系、完善的長照服務網絡，以及多元且具規模的高齡社區供給；而波士頓排名第三，則與其世界級醫療資源及豐富教育文化環境密切相關，讓高齡者在健康照護與生活品質之間取得平衡。

整體而言，排名前列的城市普遍具備完善醫療系統、豐富社區活動與多層次照護模式，使高齡者能在生活品質與健康照護之間取得平衡，也成為全美家庭規劃退休生活的重要參考依據。

皮爾斯補充，選擇高齡居住社區對許多家庭而言是重大且不易的決定，而透過大規模、多元觀點的評比，有助於找出更適合的選項，「這也是今年報告最令人引以為傲的成果之一」。

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