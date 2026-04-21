強風暴襲伊州引發15龍捲風 河川水位急升

龍捲風17日在伊州小鎮雷納著陸，造成當地災情。(美聯社)

中西部地區過去一周經歷一波被氣象單位形容為「極度活躍」的天氣系統，強降雨、冰雹與龍捲風 接連發生，伊利諾州 多地受到重創。根據國家氣象局(National Weather Service)統計，僅上周五一天(17日)，伊州 北部與中部即確認至少15起龍捲風，整個中西部更超過30起，災情持續延燒至本周。

氣象專家指出，此波風暴帶來破紀錄降雨，導致多條河流水位急速上升。德斯普蘭斯河(Des Plaines River)20日上午達到18呎高峰，雖低於2013年20.9呎的歷史紀錄，但仍對沿岸社區構成壓力。另方面，福斯河(Fox River)也預計在本周稍晚達到近12呎水位，接近歷史高點。

洪水已影響庫克郡(Cook County)與湖郡(Lake County)多個地區，尤以德斯普蘭斯市情況最為嚴重。當地居民連日通報地下室淹水，市府緊急關閉部分道路並發放沙包應對。公共工程部門表示，已提前部署防洪措施，盡量降低水位持續上升帶來的衝擊。

在龍捲風災情方面，距離洛克福德(Rockford)約40哩的小鎮雷納(Lena)遭遇本次最強龍捲風。該龍捲風寬約750碼，風速高達每小時130哩，在短短20分鐘內橫掃約8.5哩，造成樹木倒塌、電線中斷及房屋屋頂受損。所幸並未傳出重大傷亡。

此外，龍捲風亦波及Winnebago、McLean、Livingston及LaSalle等多個郡，部分道路因殘骸阻塞一度封閉。當局限制進入受災區域，優先進行安全檢查與災後清理。

專家指出，伊州與芝加哥地區近年來氣溫持續上升，空氣中含水量增加，使強對流風暴更容易形成。伊利諾大學調查資料顯示，芝加哥今年春季降雨量已創歷史第二高，4月更為2013年以來最多雨月份。

氣候學家表示，龍捲風群發在伊州並非罕見，但未來在氣候變遷影響下，發生頻率與強度可能增加，且季節將提前、持續時間延長。

氣象預報顯示，本周初氣溫將短暫轉冷，甚至可能出現霜凍，但隨後將迅速回暖，最高氣溫回升至華氏68度以上。