我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪中位數破10萬美元 5大AI難取代職業曝光

蔡岳勳87歲父爆家醜 傳與孫女爭4000萬台幣遺產

強風暴襲伊州引發15龍捲風 河川水位急升

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
龍捲風17日在伊州小鎮雷納著陸，造成當地災情。(美聯社)
龍捲風17日在伊州小鎮雷納著陸，造成當地災情。(美聯社)

中西部地區過去一周經歷一波被氣象單位形容為「極度活躍」的天氣系統，強降雨、冰雹與龍捲風接連發生，伊利諾州多地受到重創。根據國家氣象局(National Weather Service)統計，僅上周五一天(17日)，伊州北部與中部即確認至少15起龍捲風，整個中西部更超過30起，災情持續延燒至本周。

氣象專家指出，此波風暴帶來破紀錄降雨，導致多條河流水位急速上升。德斯普蘭斯河(Des Plaines River)20日上午達到18呎高峰，雖低於2013年20.9呎的歷史紀錄，但仍對沿岸社區構成壓力。另方面，福斯河(Fox River)也預計在本周稍晚達到近12呎水位，接近歷史高點。

洪水已影響庫克郡(Cook County)與湖郡(Lake County)多個地區，尤以德斯普蘭斯市情況最為嚴重。當地居民連日通報地下室淹水，市府緊急關閉部分道路並發放沙包應對。公共工程部門表示，已提前部署防洪措施，盡量降低水位持續上升帶來的衝擊。

在龍捲風災情方面，距離洛克福德(Rockford)約40哩的小鎮雷納(Lena)遭遇本次最強龍捲風。該龍捲風寬約750碼，風速高達每小時130哩，在短短20分鐘內橫掃約8.5哩，造成樹木倒塌、電線中斷及房屋屋頂受損。所幸並未傳出重大傷亡。

此外，龍捲風亦波及Winnebago、McLean、Livingston及LaSalle等多個郡，部分道路因殘骸阻塞一度封閉。當局限制進入受災區域，優先進行安全檢查與災後清理。

專家指出，伊州與芝加哥地區近年來氣溫持續上升，空氣中含水量增加，使強對流風暴更容易形成。伊利諾大學調查資料顯示，芝加哥今年春季降雨量已創歷史第二高，4月更為2013年以來最多雨月份。

氣候學家表示，龍捲風群發在伊州並非罕見，但未來在氣候變遷影響下，發生頻率與強度可能增加，且季節將提前、持續時間延長。

氣象預報顯示，本周初氣溫將短暫轉冷，甚至可能出現霜凍，但隨後將迅速回暖，最高氣溫回升至華氏68度以上。

世報陪您半世紀

龍捲風 伊利諾州 伊州

上一則

美東中校年會 5/23、5/24新州愛迪生市登場

下一則

匹茲堡郵報找到買主 將繼續發行

延伸閱讀

龍捲風襲擊美國中西部 屋頂被掀翻、樹木連根拔起

龍捲風襲擊美國中西部 屋頂被掀翻、樹木連根拔起
罕見閃電打雷 北加現「雷暴天氣」持續至周六

罕見閃電打雷 北加現「雷暴天氣」持續至周六
灣區本周轉雨 局部恐現雷雨冰雹 內華達山脈將有可觀降雪

灣區本周轉雨 局部恐現雷雨冰雹 內華達山脈將有可觀降雪
冷鋒襲南加 本周面臨降溫降雨

冷鋒襲南加 本周面臨降溫降雨

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

新州中國女留學生當街被ICE逮捕 救援大費周章

2026-04-19 20:10
賈斯汀．費爾法克斯(前右)與妻子瑟琳娜．費爾法克斯(前左)出席2018年維州副州長就職典禮。(美聯社)

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

2026-04-17 08:53
5月1日起，伊州大約有15萬人將失去糧食劵補助。(美聯社)

沒工作無年幼子女 5/1起領不到糧食劵

2026-04-16 10:28
維州前副州長(Lt. Gov)費爾法克斯(Justin Fairfax)。(美聯社)

維州2死槍擊 前副州長費爾法克斯槍殺妻子後自戕

2026-04-16 09:19
近波士頓的多徹斯特區一棟曾遭逢火災的房子，日前上市三天即以全價成交。(Broadway Properties官網)

外牆焦黑、內裝全毀 波士頓火燒屋開價78萬3天成交

2026-04-13 11:01
盡管俄勒岡反對，國土安全部仍部署國民兵進波特蘭，共逮捕1100人。（路透）

「黑玫瑰行動」落幕 波特蘭千名無證客被捕

2026-04-16 20:31

超人氣

更多 >
稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅

稅務服務人員發現 今年這群人開始悄悄不報稅
付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了

付房租的錢不如拿去繳房貸？ 現在行不通了
美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭

美食達人：一普遍餐桌習慣 正傷害美國家庭
為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光

為愛棄皇室頭銜…真子公主一家搬離紐約 寶寶罕見曝光
台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜

台灣高端甜品餅乾進駐好市多 華人稱香而不甜