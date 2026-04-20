防堵亞洲鯉工程改交密州管理 伊州擬告川普

亞洲鯉魚入侵北美，危及船隻安全也擠壓本地於生存空間。(美聯社)

川普 政府宣布，耗資11.5億、旨在防堵入侵性亞洲鯉魚進入五大湖的芝加哥區河道屏障工程，將由原本的伊利諾州主導改交由密西根州 管理。

美國陸軍工程兵團(U.S. Army Corps of Engineers)助理部長泰爾(Adam Telle)日前在社群平台X發文表示，政府正「積極推進」位於朱麗葉(Joliet)附近的布蘭登路跨流域計畫(Brandon Road Interbasin Project)，並稱該工程的管理權將由岩島區(Rock Island District)轉移至底特律區(Detroit District)。

泰爾表示：「川普總統一向致力於防止亞洲鯉魚入侵五大湖。我們的五大湖州夥伴不能讓單一州擁有過度影響力，並藉此玩弄政治手段。」他同時批評伊州為「不可靠的合作夥伴」，並指其在資金與土地承諾上出現延誤。

對此，伊州州長普立茲克回應表示，伊州已履行所有承諾，並批評此舉為政治操作。他呼籲聯邦政府 儘速撥款、重啟工程，以保護五大湖水域，並警告伊州已準備訴諸法律行動，他說，「布蘭登路計畫所使用的土地屬於伊利諾州，川普無權單方面將其交由他州處理。」

密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)則透過發言人表示，已與伊州及聯邦政府合作推動該計畫「加速前進」，並將持續努力完成工程，以保護湖泊並促進長期經濟發展。

該延宕多時的屏障工程，計畫在德斯普蘭河(Des Plaines River)關鍵水道設置多重防護技術，包括電力屏障、聲波干擾、氣泡幕，以及可沖刷魚群的特殊船閘系統，以阻止入侵性鯉魚北上。

「入侵性亞洲鯉魚」泛指中國引進的四大魚種：黑鯉、草魚、鰱魚與大頭鯉。1970年代為控制藻類引入美國南部養殖場，十年後逃逸至密西西比河流域。伊利諾大學生物學家科薩斯基(Cory Suski)形容伊利諾河某些河段「簡直是鯉魚工廠」，魚群受驚時能躍出水面10呎，危及船隻安全，同時擠壓本地魚種生存空間。

伊州、密州與美國陸軍工程兵團於2024年7月1日簽署合作協議推動該計畫。該大型工程進展並不順利。去年2月，普立茲克以聯邦政府未能履行「跨黨派基礎建設法(Bipartisan Infrastructure Law)」資金承諾為由，宣布暫停項目。

隨後川普簽署備忘錄表達支持防堵鯉魚進入密西根湖。然而，去年12月川普政府對該計畫展開審查，使工程再度停滯。