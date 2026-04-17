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10年來首次漲價 芝計程車費調2成 歐海爾機場到市區漲6元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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10年來首次，芝加哥擬調漲計程車費用。(pexels)
10年來首次，芝加哥擬調漲計程車費用。(pexels)

芝加哥市議會15日全體表決通過一項備受爭議的法案，新規將把市內計程車(taxicab)費率上調約20%，這也是近十年來首次調整票價。

這項由市長強森去年提出的政策，被視為挽救芝加哥計程車產業的重要措施。該產業在過去十年間因Uber與Lyft等叫車平台迅速擴張而大幅萎縮，多名市議員形容其傳統壟斷地位已被「徹底削弱」。

根據市府方案，起跳價(flag pull)將維持在3.25元，涵蓋首1/9哩距離。但後續計費將上調，例如每增加1/9哩費用由0.25元提高至0.31元；計時費用也將同步上調。此外，在尖峰時段(下午3時30分至7時)將加收2.5元附加費，夜間(晚8時至早6時)則加收1元。

機場與市區間的共乘計程車費用亦將調整，例如歐海爾機場至市中心或麥克米克展覽中心將由24元上調至30元；中途機場至市區則由18元增至22元；兩大機場之間的路線則由37元升至45元。針對乘客嘔吐或造成車輛清潔的費用，將由50元提高至100元。

少數反對該調價方案的區長，包括市中心第42選區市議員瑞利(Brendan Reilly)。他表示，他個人搭乘計程車時曾遇到司機拒絕開啟跳表(flag)情況，甚至需在識別其身分後才同意按表計費。他質疑，對一般市民而言，類似問題可能更為普遍。

對此，市府商業事務與消費者保護部門(BACP)專員I卡皮發利(van Capifali)回應表示，類似情況確實存在，因此新法案將大幅提高罰款，從原本100元提高至1000元，以強化執法力度，遏止司機拒絕跳表行為。

不過，瑞利對執法能力仍表達質疑，指出目前僅有5名稽查人員負責監管約3000輛計程車，並未獲得具體違規開罰數據，使他對政策效果存疑。

卡皮發利則說，此次費率調整主要為因應包括保險費、車輛維修、更換成本，以及燃油價格上漲。他說，這是十年來首次調漲，屬於「必要調整」。

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