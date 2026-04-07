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印州無證客商用駕照 即起全面撤銷

特派員黃惠玲／綜合報導
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卡車商用駕照的核發問題，一直備受關注。(路透)
卡車商用駕照的核發問題，一直備受關注。(路透)

印第安納州政府宣布，即日起，全面撤銷無證移民所持有的商用駕駛執照(CDL)。印州副州長貝克維斯(Micah Beckwith)表示，此舉是提升道路安全的重要一步，政府接下來將致力於落實相關法律，以避免更多無謂的交通事故與人命損失。

根據新規定，所有非美國公民若申請商用駕照，必須持有特定類型的工作簽證，包括H-2A、H-2B或E-2簽證，並須具備英語能力。此外，若雇主明知員工為無證移民且未持有合法商用駕照仍予以聘用，將面臨最高5萬元的罰款。

該政策源自州眾議員普瑞賽爾(Jim Pressel)在上個立法會期提出的法案，他指出過去已有多起涉及無證駕駛的致命事故，主張州政府有責任防止相關風險並保護民眾安全。

依據「國家移民法中心」(National Immigration Law Center)的資料，印州原本就禁止無證移民取得一般駕照，並透過車輛管理局的身份驗證系統要求申請者提供合法身分證明。對於具暫時合法身分者，駕照上會標註限制條款以顯示其身分狀態。

另一方面，聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)今年稍早也發布最終規則，限制不符合資格的外籍駕駛取得商用車輛駕照，顯示聯邦與州政府在政策方向上呈現一致趨勢。

學界表示，此政策除了安全考量外，也帶有政治意涵。瓦爾帕萊索大學(Valparaiso University)學者強森(Gregg Johnson)指出，這項措施反映出印州與川普政府立場一致，未來可能進一步強化移民相關管制。不過他同時警告，該政策恐對經濟產生連鎖效應，因為卡車駕駛工作工時長且條件艱辛，原本就難以招募人力，若移民勞動力減少，將加劇人手短缺並影響物流效率，進而推高運輸成本與整體物價。

2025年10月，一名來自伊利諾州的41歲男子在未持商用駕照的情況下駕駛半掛卡車並造成致命車禍，事件也成為推動政策的重要案例之一。整體而言，新規上路後雖被部分人士視為提升道路安全的關鍵措施，但也引發對勞動市場與供應鏈衝擊的憂慮，後續影響仍有待觀察。

伊利諾州 移民 印第安納州

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