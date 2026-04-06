我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

25歲華人數學天才洪樂潼自史丹福輟學創業 已獲2億美元融資

川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

無視伊州禁令 ICE仍在芝法院逮人

特派員黃惠玲／芝加哥報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE人員在法庭外等候，準備進行針對性拘留的行動，在全美多地發生。(路透)
ICE人員在法庭外等候，準備進行針對性拘留的行動，在全美多地發生。(路透)

儘管大規模移民執法行動「中途閃電戰」已經在數月前告一段落，但聯邦執法人員在芝加哥地區的逮捕並未停止。芝加哥多位地方官員2日指控，聯邦移民執法人員近期在芝加哥地區法院逮捕移民，涉嫌違反伊利諾州法律。

庫克郡公設辯護人辦公室(Cook County Public Defender's Office)表示，自2月下旬以來，已有多次目擊聯邦移民人員進入位於西哈里森街555號的家暴法院，或在法院外守候。

官員指出，至少已有兩起相關逮捕事件，包括3月10日一名女性在離開法院後遭尾隨並被聯邦人員拘留；另一事件發生於2月27日。此外，3月18日還有一人在梅伍德(Maywood)法院被拘留。聯邦人員2日再度現身該法院，「意圖拘捕一名當日需出庭應訊的人士」。

伊州州參議員古茲曼(Graciela Guzmán)表示：「倖存者應該能安心走進法院，而不用擔心因為做對的事情而成為目標。這種行為是對我們法律、法院及受害者的藐視。」

聯邦機構移民與邊境執法局(ICE)與國土安全部(DHS)仍未對此做出回應。

去年12月，伊州州長普立茲克簽署法律，禁止聯邦人員在州法院內進行民事移民執法行動；此前，首席法官辦公室已於10月禁止在郡法院進行民事逮捕。隨後，庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)亦發布行政命令，禁止聯邦人員在郡政府資產上部署或待命，芝加哥與埃文斯頓(Evanston)等地也採取類似措施。

官員指出，聯邦移民執法策略已出現轉變，從過去在社區中面臨強烈抵制，轉向在法院與機場等較難被即時反應的地點行動。

公設辯護人辦公室政策副主管葛瑞斯(Sharlyn Grace)表示，自相關禁令生效後，聯邦人員利用郡政府資產部署的情況已有減少，顯示部分立法措施仍具效果。然而她也坦言，目前法律並未設置刑事處罰，遭拘留者需自行提起民事訴訟，對於已被移民機關拘留的人而言相當困難。

倡議組織The Network政策副總裁奈格榮(Maralea Negron)則表示，移民與邊境執法人員出現在法院，將對家庭暴力受害者產生「寒蟬效應」。她說：「社會鼓勵受害者報警並尋求司法協助，但當他們這麼做時，卻可能連同家人被帶走。ICE的存在，讓人更難下定決心離開施暴環境。」

伊州 伊利諾州 ICE

上一則

史普林斯汀開嗆 川普籲川粉抵制演唱會

延伸閱讀

ICE「中途閃電戰」伊州逮捕3800無證客 大部分無犯罪紀錄

ICE「中途閃電戰」伊州逮捕3800無證客 大部分無犯罪紀錄

芝大生向ICE吐口水遭控罪 檢察官撤控

芝大生向ICE吐口水遭控罪 檢察官撤控
合約需重審 新州ICE大型移民拘留所叫停

合約需重審 新州ICE大型移民拘留所叫停
限制與聯邦移民當局合作 新州通過3法案

限制與聯邦移民當局合作 新州通過3法案

熱門新聞

一名中國籍博士後，日前從密西根大學GG Brown大樓跳下死亡。(密大官網)

密西根大學中國籍博士後 傳遭美方約談後跳樓自殺

2026-03-31 08:45
一名華人去年11月初在橋港區遭「中途閃電戰」的ICE探員逮捕。(華埠/橋港區快速反應團隊)

芝城中途閃電戰 持中國護照共28人被捕 已驅逐11人

2026-04-02 09:48
華府司法部3月31日表示，一對華裔夫婦因竊取研究機密而被撤銷美國公民身分。(路透)

華裔夫妻竊醫療機密至中國 美國公民身分遭撤銷

2026-03-31 21:40
Foggy Bottom區的Tazza Cafe，因位於甘迺迪表演藝術中心，生意受到影響。(Tazza Cafe臉書)

華府餐廳倒閉量增4成 中價位餐廳受創重

2026-04-03 10:53
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食劵的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿綠卡禁領糧食券 明州、伊州今起上路

2026-04-01 10:13
坊間許多雜貨店、超商都接受糧食券的EBT卡購買食品。(美聯社)

未拿到綠卡禁領糧食券 明州、伊州跟進上路

2026-04-02 02:15

超人氣

更多 >
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避