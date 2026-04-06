無視伊州禁令 ICE仍在芝法院逮人

ICE人員在法庭外等候，準備進行針對性拘留的行動，在全美多地發生。(路透)

儘管大規模移民執法行動「中途閃電戰」已經在數月前告一段落，但聯邦執法人員在芝加哥地區的逮捕並未停止。芝加哥多位地方官員2日指控，聯邦移民執法人員近期在芝加哥地區法院逮捕移民，涉嫌違反伊利諾州 法律。

庫克郡公設辯護人辦公室(Cook County Public Defender's Office)表示，自2月下旬以來，已有多次目擊聯邦移民人員進入位於西哈里森街555號的家暴法院，或在法院外守候。

官員指出，至少已有兩起相關逮捕事件，包括3月10日一名女性在離開法院後遭尾隨並被聯邦人員拘留；另一事件發生於2月27日。此外，3月18日還有一人在梅伍德(Maywood)法院被拘留。聯邦人員2日再度現身該法院，「意圖拘捕一名當日需出庭應訊的人士」。

伊州 州參議員古茲曼(Graciela Guzmán)表示：「倖存者應該能安心走進法院，而不用擔心因為做對的事情而成為目標。這種行為是對我們法律、法院及受害者的藐視。」

聯邦機構移民與邊境執法局(ICE )與國土安全部(DHS)仍未對此做出回應。

去年12月，伊州州長普立茲克簽署法律，禁止聯邦人員在州法院內進行民事移民執法行動；此前，首席法官辦公室已於10月禁止在郡法院進行民事逮捕。隨後，庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)亦發布行政命令，禁止聯邦人員在郡政府資產上部署或待命，芝加哥與埃文斯頓(Evanston)等地也採取類似措施。

官員指出，聯邦移民執法策略已出現轉變，從過去在社區中面臨強烈抵制，轉向在法院與機場等較難被即時反應的地點行動。

公設辯護人辦公室政策副主管葛瑞斯(Sharlyn Grace)表示，自相關禁令生效後，聯邦人員利用郡政府資產部署的情況已有減少，顯示部分立法措施仍具效果。然而她也坦言，目前法律並未設置刑事處罰，遭拘留者需自行提起民事訴訟，對於已被移民機關拘留的人而言相當困難。

倡議組織The Network政策副總裁奈格榮(Maralea Negron)則表示，移民與邊境執法人員出現在法院，將對家庭暴力受害者產生「寒蟬效應」。她說：「社會鼓勵受害者報警並尋求司法協助，但當他們這麼做時，卻可能連同家人被帶走。ICE的存在，讓人更難下定決心離開施暴環境。」