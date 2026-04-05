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伊州房屋保險費 3年暴漲50% 每戶多支出近千元

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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極端氣候頻發，伊州近年多次遭龍捲風襲擊，圖為伊州小鎮Colona受災情形。(路透...
極端氣候頻發，伊州近年多次遭龍捲風襲擊，圖為伊州小鎮Colona受災情形。(路透)

氣候變遷加劇的極端天氣影響，伊利諾州房屋保險費持續攀升。根據保險價格追蹤機構Insurify最新全國數據顯示，美國房屋保險平均費率去年上漲12%，預計2026年將再上升4%；而伊州漲幅預計達5%，高於全國平均，使全州屋主每年平均保費達3559元。

消費者保護非營利組織「伊利諾公共利益研究團體」(Illinois PIRG)代表史卡爾(Abe Scarr)表示，依據近年趨勢，今年年底的伊州房保費，預估還會超過預期增幅。

根據美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)報告，2021年至2024年間，伊州房屋保險成本上漲約50%，屋主每年平均多支出近1000元；同期僅猶他州漲更多。

專家指出，保費上升原因眾多，包括房屋價值、重建材料成本，甚至屋主信用評分等，但Insurify分析師布蘭農(Matt Brannon)表示，主因仍是氣候暖化導致極端天氣頻率與強度增加。此外，開發商在易淹水地區興建住宅，也進一步推高保費。

根據保險資訊協會(Insurance Information Institute)資料，2023至2025年間，美國天然災害保險理賠平均每年達1000億元，遠高於十年前每年約150億元的水準。

全美最大房屋保險公司State Farm去年宣布，將在伊州調漲超過27%的房屋保險費率；第二大業者Allstate也為超過20萬名伊州保戶申請平均近9%的調漲。兩家公司皆指出，極端天氣是成本上升主因。數據顯示，2024年全美冰雹災損僅次於德州的就是州。

然而，監管問題也引發關注。史卡爾指出，伊州在全國屬於「例外」，因為保險監管機構無權否決或修改過高的費率調漲。

自然資源保護委員會(NRDC)金融監管專家帕廷(Alfonso Pating)表示，伊州保險公司只需向監管單位申報調漲，即可實施，無需事前核准。相比之下，全美至少14個州規定，當費率超過一定門檻時須事前審查，例如加州規定漲幅超過7%必須經主管機關審核。

伊州州長普立茲克批評房屋保險費節節上升「簡直是一場危機」。州議會去年曾嘗試立法限制漲幅但未成功，目前正再度推動相關法案，眾議會已於上周通過並送交參議會審議。

法案共同提案人、州眾議員蓋貝爾(Robyn Gabel)表示，新法將要求保險公司說明費率調整理由，由主管機關審查是否合理，以確保費率不致過高或過低。

去年秋季，伊州檢察長羅武(Kwame Raoul)已對State Farm提起訴訟，要求其提供全國性數據以釐清費率上漲原因，目前案件仍在審理中。

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