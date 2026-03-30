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芝城空氣汙染全美第3糟 僅次德州El Paso、加州洛杉磯

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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芝加哥空氣品質去年7月31日曾一度名列全球最糟，在煙霧瀰漫下，夕陽變成橘紅色。(...
芝加哥空氣品質去年7月31日曾一度名列全球最糟，在煙霧瀰漫下，夕陽變成橘紅色。(本報資料照片)

根據瑞士科技公司IQAir最新報告，2025年芝加哥加拿大野火煙霧、罕見塵暴及交通汙染影響，成為美國第三大汙染最嚴重的主要城市，僅次德州El Paso、加州洛杉磯地區。

報告指出，芝加哥去年空氣中細懸浮微粒(PM2.5)平均濃度達每立方公尺9.7微克，幾乎是世界衛生組織建議上限5微克的兩倍，比2024年增加15%以上。

2024年芝加哥在全美主要城市中排名第七，2023年則為第二。州內小型社區如Ingalls Park、Lockport及Crest Hill的年均濃度均超過10微克，為全州最高。

IQAir資深空氣品質科學經理暨報告主筆Christi Chester-Schroeder表示，2025年全球多地受野火煙霧影響，美國、歐洲和加拿大的空氣品質遭受重創。呼吸健康協會環境健康項目主任Brian Urbaszewski指出，芝加哥空氣品質問題長期存在，城市產業密集，交通繁忙，加上南方電廠排放，累積汙染已成慢性問題。

報告亦指出，自前總統川普上任後，監管放寬導致尾氣、重工業及燃煤排放無法有效管控，且電動車採用激勵措施減少。今年2月，美國環保署更廢止15年來支撐溫室氣體法規的「危害判定」(endangerment finding)。全美PM2.5年均值自2024年的7.1微克升至7.3微克。

PM2.5直徑小於或等於2.5微米，比人類頭髮細約30倍，主要來自車輛尾氣、工業排放與森林火災，可能穿透肺部進入血液，造成哮喘、心臟病、中風、早產及失智等健康風險。部分汙染源同時排放溫室氣體，促進更頻繁的野火與大範圍煙霧漂移，形成惡性循環。

2025年，加拿大歷史上第二嚴重野火季吹向五大湖區，造成芝加哥6月PM2.5濃度比去年增138%，7月與8月分別增62%與40%。在芝加哥及周邊社區，交通密集的黑人與拉丁裔社區PM2.5濃度更高；郊區如Ingalls Park、Lockport及Crest Hill全年平均濃度分別為11.3、11.2及10.9微克，對應地區西語裔人口分別為41%、35%及27%。當地環境正義組織Warehouse Workers for Justice指出，物流倉儲設施與柴油貨車交通，使社區居民面臨「雙重暴露」風險。

報告還關注新興汙染源，包括大型數據中心。這些設施依賴柴油發電機及大規模用電需求，間接增加燃煤與天然氣電廠排放。Chester-Schroeder說，這些新汙染源大多位於低收入及少數族裔社區，加劇環境不平等。

IQAir分析了全球143國、9446個城市的監測站數據，結果指出，伊州西北部Durand鎮PM2.5年均值最低，僅3.1微克；全美主要城市中，德州El Paso最汙染(11.4微克)、洛杉磯次之(9.9微克)，西雅圖則連續第二年最清潔。

加拿大 德州 芝加哥

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