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全美國際移民腰斬 芝城意外增長

特派員黃惠玲／芝加哥報導
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儘管受到國際移民減少影響，全美絕大多數郡縣均人口減少或持平，但芝市卻仍出現微幅成長。(特派員黃惠玲／攝影)
儘管受到國際移民減少影響，全美絕大多數郡縣均人口減少或持平，但芝市卻仍出現微幅成長。(特派員黃惠玲／攝影)

根據最新美國人口普查數據顯示，2025年由於國際移民減少，伊利諾州庫克郡(Cook County)人口幾乎沒有變化，但伊州境內的肯德爾郡(Kendall County)則逆勢增長，成為伊州人口增幅最高的郡。此外，芝加哥市也出現小幅增長，不過芝城人口回升並非來自國際移民，而是更多現有居民選擇「不離開」。

美國人口普查局數據顯示，2024年7月至2025年7月間，美國人口成長率約為0.5%，增加約180萬人。然而，同期國際淨移民人數從約270萬大幅下降至130萬，成為全國人口成長放緩的主要原因。

全美多數郡的人口增長速度放緩。2023至2024年間增長的2066個郡中，約八成在2025年增幅減慢或逆轉；而原本人口下降的郡，其損失速度則加快。全國387個都會統計區(MSA)中，有310個地區的增長速度低於前一年。

報告指出，庫克郡自2024年7月1日至2025年7月1日，人口增加約5834人，增幅僅0.1%。相比之下，位於西南郊的肯德爾郡人口增長1.6%，約增加1萬4000人；威爾郡(Will County)則名列全州人口增加最多郡，達近1萬5000人，增幅0.5%。

伊州人口在2025年達到1271萬9141人，與前年幾乎持平，較2020年下降10萬2600人，減幅0.8%。庫克郡自2020年以來人口下降1.6%，主要受COVID-19疫情影響。

分析指出，即便這些郡的出生率高於死亡率，國內人口外流和國際移民減少仍導致增長減緩，部分地區甚至出現人口縮減。

儘管全國移民減少，芝加哥的外國出生人口仍維持穩定。據WBEZ分析，2024年該市外來人口約達59萬7415人，創下自2006年以來新高。這一基礎有助於芝加哥在人口整體上保持成長。

移民倡議團體指出，這些居民深度參與社區經濟、小型企業及學校體系，是城市穩定發展的重要支柱。

此外，中西部地區本十年首次出現國內淨人口正成長。雖然增幅有限，但對芝加哥等城市而言，有助於彌補國際移民減少帶來的影響。

然而，全國移民減少，加上聯邦政策與執法變化，仍為未來帶來不確定性。市府與社區組織將持續分析最新人口普查數據與地方規畫資料，以判斷此波回升是否能轉化為長期趨勢。

人口普查 移民 芝加哥

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