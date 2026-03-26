芝樂團長笛家帶嬰巡演 揭職場母親挑戰

芝加哥交響樂團第二長笛手葛斯坦(Emma Gerstein)。(芝加哥交響樂團官網)

39歲芝加哥交響樂團第二長笛手葛斯坦(Emma Gerstein)近日帶著10個月大兒子Ronan參加樂團巡演，從密西根州安娜堡出發，前往紐約卡內基廳(Carnegie Hall)排練，接著將到貝塞斯達與波士頓 演出。葛斯坦的經歷呈現音樂家巡演背後另一面，也反映現代職業女性在家庭與事業之間不斷調適的真實寫照。

巡演涉及航班、長途巴士、排練和夜間演出，葛斯坦每天還要安排孩子的哄睡、餵奶與測量體溫。為了照顧小兒子羅南(Ronan)，她特地帶著妹妹伊玲(Jennifer Elling)同行協助，但相關費用須自行負擔。她表示，母乳哺育不僅是餵養，更是母子間親密的連結，「這是珍貴而短暫的時光，我不想錯過。」

葛斯坦說，30多年前，一位資深女同事在孩子六個月大時，因當時樂團文化不允許帶孩子巡演，被迫提前停止哺乳，留下遺憾。這段故事也讓她決定帶兒子同行，希望自己能在事業與母職之間找到平衡。她說，母親身份與職業的掙扎是許多女性藝術家長期面對的問題，即便在芝加哥交響樂團這樣對家庭較友善的環境，仍存在潛在壓力。

巡演期間，母親角色與音樂家身份的衝突時常浮現。大兒子有時因她外出演出而情緒崩潰，葛斯坦不免自問：「我這樣做對嗎？會不會傷害孩子？」然而，她希望孩子能看到母親投入熱愛的工作，理解追求理想與家庭生活並非衝突，而是相輔相成。

現場巡演的挑戰不僅限於音樂與行程安排，也包括孩子的健康管理。某日羅南發燒至華氏101.4度，葛斯坦在浴室幫他做蒸氣治療、量體溫，並準備藥物。她表示，這就是母親的現實，也是一位職業女性在巡演與育兒間的日常。

儘管疲憊，葛斯坦仍全心投入音樂。她說，在排練、演奏時，再次提醒自己音樂是她的熱愛，也是她希望能傳遞給孩子的正面力量。她希望兒子看到母親以熱情投入事業，同時珍惜與孩子的親密關係。

葛斯坦說，巡演不只是專業挑戰，也成為她與孩子共同成長的時刻，更期待讓外界看到母親身份與藝術追求如何兼容，並提醒社會重視對職場母親的支持與理解。